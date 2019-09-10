匯豐因違反電話錄音規定，遭證監會譴責及罰款２１０萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》證監會公布，香港上海匯豐銀行因沒有遵守《操守準則》下的

電話錄音規定，遭證監會譴責及罰款２１０萬元。

證監會指，匯豐在２０１７年４月８日至２０１８年１月３１日期間沒有設置或啟動其私人

銀行部某些電話線的錄音功能，導致透過其５９條受影響電話線接收的５８３０項客戶交易指示

未被錄音。

證監會認為，匯豐沒有設立有效的內部監控程序，以確保其電話錄音功能運作妥善和及時發

現其電話錄音功能出現的任何事故。（ｂｉ）

