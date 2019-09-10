【企業盈喜】中滙料全年持續經營業務綜合盈利按年顯著增加

《經濟通通訊社１０日專訊》中滙集團（００３８２）公布，預期集團於截至今年８月３１

日止年度，所錄得的來自持續經營業務的綜合盈利（不考慮上市費用）較去年同期顯著增加。

綜合盈利上升主要因學生人數上升，受惠於大灣區對商科人才的迫切需求，廣東財經大學華

商學院學生人數有所增長；此外，由於集團之華商品牌和辦學能力受到社會的認可和追捧，以及

華商學院及廣州華商職業學院的國際化辦學特色廣受歡迎，平均學費得以上升。

公司年度業績預計於１１月刊發。（ｂｎ）

