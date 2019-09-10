《小傳日記》香江政局惹徬徨，好友淡友續投降！

《小傳日記》花旗國白宮國家經濟委員會主任庫德洛隔晚（９日）話白宮希望短期內可以喺

９月同１０月嘅貿易談判取得成果，「孖屐」即時解讀為花旗國嗰邊釋出善意；加上聯儲局今個

月幾可肯定會再減息一次，資金連日由債市同金市流出，重新流入股市泊岸，花旗國道指仲要連

彈四日！

雖然外圍魚缸有返Ｄ睇頭，但香江政局始終仲係一片狼藉，香江魚缸升勢有限，今朝高開

１５０點後，升幅最多只係擴至１８９點，高見２６８７０點。雖然神州電訊佬同「三桶油」今

日強勢撐市，但香江氣氛始終緊張，隨住手機設備佬同部分重磅大佬回吐，魚缸最多蒸發４６點

，全日低見２６６３４點。到咗下晝，魚缸ＫＥＥＰ住唔上唔落，最終埋單都有兩點落袋，報

２６６８３點。主板成交７５２﹒３８億銀，較噚日多近４巴仙。

國貨佬指數冇咩聲氣，跌咗１４點，報１０４０３點。Ａ場方面，國家統計局今朝公布咗通

脹數據，８月ＣＰＩ按年升２﹒８巴仙，雖然高過預期嘅２﹒６巴仙，仲創咗年半新高，但主要

都係豬肉價格所帶動，所以Ａ場都冇咩反應，上證綜指跣低３點，報３０２１點。深成指跌３７

點，報９９６４，守唔住一萬關。

重磅藍戰士兩邊走，生發發（００３８８）唔見咗兩巴仙，報２４５﹒２銀。ＱＱ

（００７００）跌近一巴仙，報３４０蚊。大象（００００５）就彈起一巴仙，報５８﹒９銀。

ＡＩＡ（０１２９９）無升跌，報７９﹒７銀。建行（００９３９）一樣無升跌，報６﹒０３銀

。工行（０１３９８）跳起半巴仙，報５﹒２２銀。銀保監話要加強保險公司關聯交易監管，嚴

厲打擊通過違規關聯交易進行利益輸送等亂象，平保（０２３１８）跣低近兩巴仙，報

９２﹒０５銀。



＊合作搞５Ｇ聯通笑眯眯，鐵塔獲讚許股價卻插水＊



聯通（００７６２）話要同神州電信（００７２８）合作起５Ｇ網絡，咁樣各自就可以慳返

２０００億人仔嘅資本開支。大嗱嗱可以慳咁多錢，缸友收到風仲唔起勢咁掃貨咩，聯通全日勁

彈近半成，報８﹒４４銀，為表現最勁嘅藍戰士！神州電信都跳起近５巴仙，報３﹒７６銀，係

升勢最勁嘅國貨佬！冇份參與嘅神州移動（００９４１）都有缸友泊岸，升咗唔夠半巴仙，報

６６﹒２銀。

中金就認為，聯通同神州電信嘅合作，除咗有利佢地洗少好多錢之外，神州鐵塔

（００７８８）同中通服務（００５５２）等公司會因為建設提速而加快業績釋放。不過，缸友

似乎掛住炒聯通而無視咗鐵塔，鐵塔全日唔見咗超過３巴仙，報１﹒８４銀，慘！中通服務就跌

咗一格，報４﹒７９銀。中興通訊（００７６３）話今年底會有超過１０萬個５Ｇ基站交付，仲

話同電訊商合作嘅產品供不應求咁話，但佢全日都插水近兩巴仙，報２３﹒１０銀。京信通信

（０２３４２）仲慘，蒸發近６巴仙，報１﹒８６銀。長飛光纖（０６８６９）唔見近一巴仙，

報１４﹒６２銀。



＊蘋果有新機瑞聲卻跪低，閱文密回購升幅繼續有＊



一年一度蘋果發布大會就會係１１日凌晨舉行啦！但手機佬好似唔開心咁，因為「最強分析

師」郭明錤話今年３款新「挨瘋」出貨量有機會跌一成，消息一出手機佬由升轉跌，瑞聲

（０２０１８）跪低逾２巴仙，報３９﹒４銀；舜宇（０２３８２）潛逾２巴仙，報１１４﹒６

銀；鴻騰精密（０６０８８）瀉近４巴仙，報３﹒４３銀；比亞迪電子（００２８５）就漲近２

巴仙，報１１﹒３４銀；丘鈦科技（０１４７８）微升唔夠半巴仙，報８﹒６７銀。

新經濟股近期都沉底，班股東就密密回購，例如閱文（００７７２）上個禮拜回購７３萬股

，帶動股價揚近半成，報２６﹒２銀。美團（０３６９０）就捱沽跌近３巴仙，報７０﹒３銀；

小米（０１８１０）窄幅上落，微升近１巴仙，報９﹒２２銀；歡喜傳媒（０１００３）就急揚

半成，報１﹒４７銀。貓眼娛樂（０１８９６）回吐逾１巴仙，報１２﹒９銀。



＊長汽銷量好中銀當係寶，沙特續減產三桶油高鏟＊



砵砵車噚日就畀缸友撐起，今日神州乘聯會話，８月神州砵砵車零售按月多逾半成，所以全

日繼續叉足電鏟高。長汽（０２３３３）８月總銷量按年多近一成，中銀國際睇好，升佢「他屐

」一成到６﹒６銀，維持「掃貨」評級，全日踢高近２巴仙，報５﹒４８銀。東風

（００４８９）鏟高６巴仙，報７﹒７７銀。華晨（０１１１４）踢高近３巴仙，報９﹒０８銀

。廣汽（０２２３８）起哄逾１巴仙，報８﹒１７銀。北汽（０１９５８）硬淨漲近半巴仙，報

４﹒８２銀。吉利（００１７５）原地踏步無升跌，報１３﹒４２銀。

油魔今日又再出現，事關沙特個新能源部長話，會維持沙特限制嘅原油產量，繼續撐實油價

政策，噚晚油價漲踢高２巴仙，所以三桶油都醒神。中海油（００８８３）畀麥格理睇好，升佢

「他屐」近６巴仙至１５銀，維持「跑贏魚缸」評級，因為產量會提升之餘，加上神州離岸天然

氣業務驅動，全日踢高逾１巴仙，報１２﹒１６銀。神州石油（００８５７）今朝有三手

１２１２萬股市前交易，涉資５０００萬銀，今日收漲逾２巴仙，報４﹒２１銀。神州石化

（００３８６）踢高逾２巴仙，報４﹒７８銀。中海油服（０２８８３）高近１巴仙，報

９﹒８１銀。請請！



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