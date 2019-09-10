《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽表示，在美國政府尋求重啟與中國的貿易談判之
際，並未有看到經濟衰退的威脅，預計美國經濟未來一年發展正面。
副部長級別的中國官員將於９月中訪問華盛頓，隨後中國副總理劉鶴、努欽及美國貿易代表
萊特希澤將在華盛頓會晤。
他指，美方的目標仍是與中國達成一份有利美國的協議，談判準備在未來數周內展開，認為
中方官員到訪美國顯示出北京有誠意繼續談判。
另外，努欽又提到，人行行長易綱將出席１０月份的會議，雙方將討論匯率操縱問題。
（ｍｎ）
10/09/2019 09:52
【貿易開戰】努欽：中美貿易談判即將重啟，美國經濟未見衰退威脅
《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽表示，在美國政府尋求重啟與中國的貿易談判之
際，並未有看到經濟衰退的威脅，預計美國經濟未來一年發展正面。
副部長級別的中國官員將於９月中訪問華盛頓，隨後中國副總理劉鶴、努欽及美國貿易代表
萊特希澤將在華盛頓會晤。
他指，美方的目標仍是與中國達成一份有利美國的協議，談判準備在未來數周內展開，認為
中方官員到訪美國顯示出北京有誠意繼續談判。
另外，努欽又提到，人行行長易綱將出席１０月份的會議，雙方將討論匯率操縱問題。
（ｍｎ）
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