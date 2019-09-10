《匯海澤言－葉澤恆》英國脫歐問題停不了，人行持續增持黃金

《匯海澤言》中國今早公布了８月份消費物價指數及工業生產物價指數。前者按年升

２﹒８％，較市場預期按年升２﹒７％為高。由於非洲豬瘟影響豬肉供應持續，８月份豬肉價格

按年急升４６﹒７％，影響消費物價指數１﹒０８個百分點。至於後者方面，按年下跌０﹒８％

，較市場預期下跌０﹒９％略為收窄。美國財長姆欽表示，中美在貿易協議執行問題上已有概念

，並表示貿易談判有進展。他估計，人行行長易綱將會出席１０月初舉行的中美貿易談判。中國

通脹受到豬肉價格急升的影響，故預料人行在制定貨幣政策時，可能考慮到是否需要剔除或調整

有關價格升幅對通脹的影響。至於中美貿易談判方面，在略有進展的情況下，預料有助人民幣匯

價企穩。預料離岸美元兌人民幣短期在７﹒０８至７﹒１５之間上落。



＊料英鎊於１﹒２２至１﹒２４５之間上落＊



英國首相約翰遜再次動議提前大選，被下議院否決。約翰遜表示，他於下月１７日會到布魯

塞爾與歐盟商討脫歐事宜，希望為英國爭取最佳協議，但強調不會尋求延遲脫歐。由於英女王簽

署國會阻止硬脫歐法案，下議院以３１１票對３０２票，通過要政府公布硬脫歐計劃的文件及官

員之間的私人通訊。英國國會由昨日起開始休會至下月１４日，而到時女王伊行沙伯二世將會發

表演說。另一方面，英國國家統計局公布，７月份國內生產總值按月升０﹒３％，而升幅是半年

以來最大，亦大過市場預期的０﹒１％，主要受服務業帶動。英倫銀行委員韋利格就憂慮，央行

的貨幣政策彈藥較以往經濟衰退時少。

英國國會開始休會，但預料未來數星期，首相約翰遜將會集中精力與歐盟進行脫歐談判。由

於保守黨在國會上已沒有優勢，似乎他要尋求其他黨派的支持。工黨及蘇格蘭政黨可能傾向軟脫

歐，甚至不脫歐，故似乎約翰遜需要加強與愛爾蘭政策及脫歐黨的支持。在目前情況下，預料英

鎊兌美元短期在１﹒２２至１﹒２４５之間上落。



＊人行持續增持黃金，有利金價回穩＊



據人行在公布的數據顯示，截至今年８月底，中國的黃金儲備達６２４５萬盎司，已連續第

九個月上升。今年以來，人行已增長合共３２１萬盎司黃金。人行今次增持黃金，是在去年第四

季尾開始，而正值中美表示就關稅問題展開談判之時。經過超過半年的時間，雙方在貿易談判上

未見有太大進展。反而，人行在這段時間密密增持黃金，似乎是為一旦中美貿易談判破裂，把美

元資產降低鋪路。另外，俄羅斯央行亦大舉增持黃金下，似乎金價中長線仍可看高一線。至於短

線方面，金價今早跌至１４８６美元後企穩，投資者或可在１４７０至１４８０美元先試第一注

買入，而第二注可留在１４３０美元。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

