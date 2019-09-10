《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈五〉

《宏策俊見》上期講到，在低息環境下，透過進行債券融資的槓桿操作也不失為其中一個放

大收益的選擇。不過，大家可能會說，現在手頭上的現金不多，又如何成為投資的第一桶金呢？

究竟有還有什麼方法可以把投資本金變出來？沒錯了，就是把「錢」從層樓中按出來，再進行套

息操作，自製屬於自已的「被動收入」。



＊樓價上升與低利率兩大趨勢＊



近年市場出現兩個大趨勢，一個是環球樓價不斷上升，特別是香港，另一個是環球利率愈來

愈低。這就是說明「套息操作」將會越是受惠，因為樓價愈高，可以加按出來的金額愈大；而利

率愈低，就是利息支出愈低，即是套利空間更大。



＊把你隱藏資金變出來＊



近年常常聽見別人說「加按套現」。當中可以是加按套現投資，又可以是加按套現買樓，反

正是那一種也好，這個加按動作都是把你平常可能不以為然的隱藏資金，像法術一樣變出來，然

後你用來投資也好、買樓也好，也可以帶來更大的財富增值機會。



＊自製出來的額外「被動收入」＊



你真的想自製「被動收入」？沒有問題！在融資成本低企的情況下，你可依據自身的合適性

，特意挑選那些雖然收益未必高，但價格相對穩定的資產類別來收息。簡單來說，利用那筆借回

來的低息資金，透過投資於收益較高的資產來套取息差，而中間那個扣除利息支出後的淨回報，

就會是你自製出來的額外「被動收入」了。



＊加按套息的投資首選＊



至於市場上包括債券、債券基金、房地產信託以及高息股等，都是現時市場上比較受歡迎的

收益投資資產。其中債券及債券基金比較受歡迎，因為當中都是債券或具有債券的性質，相同的

地方是一般都是有派息特性，而且價格波動性相較股票為低，而這兩個特徵剛好配合了按樓套息

的要求，所以債券及債券基金成為了加按套現套息的投資首選。當然，決定任何投資時，也要考

慮各方面的風險因素及自身的風險承受能力，這裏未能一一盡列。



＊低利率造就「財息兼收」＊



至於利率展望方面，相信現時沒有人會預期美國於短期內加息，目前的低利率環境有望延續

。低利率環境一方面為套息活動帶來空間，二來息率持續走低將利好債券價格表現，若果出現債

格向上，投資收益更可能出現大幅提升，造就真正的「財息兼收」。總括而言，加按套現以自製

「被動收入」，都是可說是低息環境下的其中一個財富增值策略。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

