《宏觀銓局－馬桂銓》收益率曲線倒掛－－第二回

《宏觀銓局》上回提到收益率曲線倒掛及其如何對美國經濟產生負面影響，當中講到收益率

《宏觀銓局》上回提到收益率曲線倒掛及其如何對美國經濟產生負面影響，當中講到收益率

曲線需要連續倒掛一段相對長的時間，美國的銀行方會開始減少批出貸款，之後經濟就會受到負

面影響。近日的兩年及十年期美國國債的收益率曲線再次倒轉，並在過去一周都維持這個狀態。

歷史上類似情況反映了如果收益率曲線連續維持倒掛超過三個月，一般而言未來１２個月經濟衰

退的可能性將顯著增加。

假如收益率曲線只是倒掛一兩個星期，銀行未必會輕易改變其貸款政策。但如果情況持續三

個月甚至更長時間，銀行則會審視這種狀況會否蠶食利潤，因為息差風險會因此提高。他們要考

慮是否要減慢放貸款速度。故此，收益率曲線長時間倒掛，對經濟極為不利。

然而，最新的經濟數據顯示美國經濟衰退還沒有逼在眉睫。美國實際消費支佔全國經濟

６０％以上，在７月份增長了０﹒４％，延續近幾個月的穩健走勢。美國勞動力市場亦繼續表現

良好。每周申請失業救濟人數維持在相對合理的水平。但美國經濟也出現了疲軟跡象。美國第二

季度ＧＤＰ預計增長率從最初２﹒１％略微調低至２﹒０％，而企業開支持續放緩。７月份耐用

品出貨狀況依然令人失望，核心資本商品出貨量減少０﹒７％。鑑於貿易政策持續不明朗，所以

企業對經濟前景相對悲觀，預計企業開支在短期內難以反彈。美國抵押貸款利率在去年１１月的

高位後已下跌約１﹒２５％，但美國房地產市場尚未反彈。待售房屋銷售指數比現售房屋銷售更

具前瞻性，其在７月份下跌２﹒５％。抵押貸款購買申請於７月初開始下滑，該趨勢在８月份仍

未停止。另外，實際住宅投資在第二季持續下挫。近日數據顯示，美國通脹仍然處於低迷狀態，

讓美國聯邦儲備局有更多空間執行寬鬆政策，而毋需擔心令通脹升溫。７月份個人消費開支價格

指數比去年同期上升１﹒４％，撇除食品和能源的核心個人消費開支價格指數則上升１﹒６％，

遠低於聯儲局２％的目標水平。

美國企業第二季盈利總體上令人驚喜，較去年同期增長２﹒７％，勝過預期。如此穩健的增

長為逐步縮窄的利潤率提供了喘息空間。雖然新興市場的企業尚未全部公布盈利，但到目前為止

應該難以和美國公司一爭高下。這亦是筆者目前偏愛美國的主因之一。

資產配置方面，筆者和上回一樣，在股票和債券之間保持中立，地區方面則仍然偏好美國。

目前市場面臨的最大風險是，自２０１８年３月以來特朗普政府的行動持續令貿易緊張局勢升溫

。假如特朗普政府繼續在貿易政策上搖擺不定，美國企業難免會縮減國內外的投資。持續減少投

資，則會影響美國就業市場，繼而就是消費，亦即是目前支撐美國經濟的唯一支柱。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

