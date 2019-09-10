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即市新聞

10/09/2019 16:11

Ａ股走弱港股表現牛皮，收升２點報２６６８３，成交７５２億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國副部長級別官員將於９月中訪問華盛頓，美國財長努欽表
示，兩國談判準備在未來數周內展開，認為中方官員到訪美國顯示有誠意繼續談判。港股今日高
開１５０點報２６８３１點，之後升幅擴大至１８９點報２６８７０點，見全日最高位。內地公
布８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格（ＰＰＩ），雖略高過預期，但
ＰＰＩ連續三個月錄得負增長，創近三年新低，Ａ股轉跌，拖累港股反覆向下，早段最多倒跌
４６點見２６６３４點。中資電訊股及石油股造好，惟港股表現反覆，收市僅微升２點，報
２６６８３點，主板成交７５２﹒３８億元增長約４％。創科實業（００６６９）跌２﹒４８％
，報５４﹒９５元，為全日最差表現藍籌。
　　國企指數報１０４０３，跌１４點或０﹒１４％。
　　Ａ股回落，上證指數報３０２１，跌３點或跌０﹒１２％，深成指數報９９６４，跌３７點
或跌０﹒３７％，兩市成交６９６２﹒９９億元人民幣。
　　本港重磅股方面，有傳匯控（００００５）有機會參與沙特阿美ＩＰＯ項目，漲１﹒２％，
報５８﹒９元。港交所（００３８８）跌１﹒６８％，報２４５﹒２元。騰訊（００７００）軟
０﹒６４％，報３４０﹒２元。友邦（０１２９９）無升跌，報７９﹒７元。中移動
（００９４１）微漲０﹒３％，報６６﹒２元。建設銀行（００９３９）無升跌，報６﹒０３元


＊中聯通夥中電信建５Ｇ網絡，各漲近半成＊

　　中聯通（００７６２）與中電信（００７２８）合作發展５Ｇ網絡，減少共４０００億元人
民幣資本開支。中聯通飆４﹒９８％，報８﹒４４元，為全日最大升幅藍籌；中電信漲
４﹒７４％，報３﹒７６元。大摩指鐵塔（００７８８）在此次合作中影響為中性，瀉
３﹒１６％，報１﹒８４元。中通信服（００５５２）亦軟０﹒２１％，報４﹒７９元。
　　手機設備股今日先升後回，舜宇光學（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年升四成六，盤
中高見１２０元，但收市仍走低２﹒４７％報１１４﹒６元。有「最強蘋果分析師」之稱的天風
證券分析師郭明錤預計，３款新ｉＰｈｏｎｅ下半年的出貨量將按年跌５％至１０％，瑞聲科技
（０２０１８）瀉２﹒３５％，報３９﹒４元。比亞迪電子（００２８５）長沙廠房有首批華為
手機下線，股價上升１﹒９８％，報１１﹒３４元。鴻騰精密（０６０８８）跌３﹒９２％，報
３﹒４３元。通達集團（００６９８）軟４﹒９２％，報０﹒５８元。
　　內地８月乘用車市場零售按年下降９﹒９％，但個別車股銷售數據理想刺激股價向上。長汽
（０２３３３）８月汽車總銷量按年升９﹒５２％，漲１﹒８６％，報５﹒４８元。廣汽
（０２２３８）８月銷量按年跌６﹒７８％，仍走高１﹒４９％，報８﹒１７元。東風集團
（００４８９）飆６％，報７﹒７７元。華晨中國（０１１１４）升２﹒８３％，報９﹒０８元
。比亞迪（０１２１１）挫０﹒８３％，報４１﹒６元。

＊沙特維持減產，石油股有支持＊

　　沙特新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王指，沙特將維持減產政策，油價隔晚漲約２％，三桶
油造好。中石化（００３８６）飆２﹒１４％，報４﹒７８元。中石油（００８５７）揚
２﹒１８％，報４﹒２１元。中海油（００８８３）升１﹒１６％，報１２﹒１６元。中海油服
（０２８８３）漲０﹒９３％，報９﹒８１元。
　　內地易居研究院發布８月份４０城新房成交報告，新建商品住宅成交面積按月降９％，按年
降３％，內房偏軟。華潤置地（０１１０９）跌０﹒６１％，報３２﹒５元。雅居樂
（０３３８３）滑０﹒５３％，報９﹒４５元。碧桂園（０２００７）軟０﹒３９％，報
１０﹒２２元。中國金茂（００８１７）跌０﹒４４％，報４﹒５６元。時代中國
（０１２３３）擬分拆物管服務獨立上市，飆８﹒３１％，報１３﹒３元。　
　　金價連日走低，隔晚跌至逾兩周低位，曾跌穿１５００美元重要關口。山東黃金
（０１７８７）挫３﹒２６％，報１７﹒８元。招金礦業（０１８１８）跌１﹒４９％，報
９﹒２８元。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟０﹒６３％，報１１０６元。紫金礦業
（０２８９９）走高０﹒７１％，報２﹒８２元。有傳印尼研究加快出台鋁土礦出口禁令，中國
鋁業（０２６００）漲１﹒６１％，報２﹒５３元。（ｙｋ）

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