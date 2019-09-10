Ａ股走弱港股表現牛皮，收升２點報２６６８３，成交７５２億元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國副部長級別官員將於９月中訪問華盛頓，美國財長努欽表

示，兩國談判準備在未來數周內展開，認為中方官員到訪美國顯示有誠意繼續談判。港股今日高

開１５０點報２６８３１點，之後升幅擴大至１８９點報２６８７０點，見全日最高位。內地公

布８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格（ＰＰＩ），雖略高過預期，但

ＰＰＩ連續三個月錄得負增長，創近三年新低，Ａ股轉跌，拖累港股反覆向下，早段最多倒跌

４６點見２６６３４點。中資電訊股及石油股造好，惟港股表現反覆，收市僅微升２點，報

２６６８３點，主板成交７５２﹒３８億元增長約４％。創科實業（００６６９）跌２﹒４８％

，報５４﹒９５元，為全日最差表現藍籌。

國企指數報１０４０３，跌１４點或０﹒１４％。

Ａ股回落，上證指數報３０２１，跌３點或跌０﹒１２％，深成指數報９９６４，跌３７點

或跌０﹒３７％，兩市成交６９６２﹒９９億元人民幣。

本港重磅股方面，有傳匯控（００００５）有機會參與沙特阿美ＩＰＯ項目，漲１﹒２％，

報５８﹒９元。港交所（００３８８）跌１﹒６８％，報２４５﹒２元。騰訊（００７００）軟

０﹒６４％，報３４０﹒２元。友邦（０１２９９）無升跌，報７９﹒７元。中移動

（００９４１）微漲０﹒３％，報６６﹒２元。建設銀行（００９３９）無升跌，報６﹒０３元

。



＊中聯通夥中電信建５Ｇ網絡，各漲近半成＊



中聯通（００７６２）與中電信（００７２８）合作發展５Ｇ網絡，減少共４０００億元人

民幣資本開支。中聯通飆４﹒９８％，報８﹒４４元，為全日最大升幅藍籌；中電信漲

４﹒７４％，報３﹒７６元。大摩指鐵塔（００７８８）在此次合作中影響為中性，瀉

３﹒１６％，報１﹒８４元。中通信服（００５５２）亦軟０﹒２１％，報４﹒７９元。

手機設備股今日先升後回，舜宇光學（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年升四成六，盤

中高見１２０元，但收市仍走低２﹒４７％報１１４﹒６元。有「最強蘋果分析師」之稱的天風

證券分析師郭明錤預計，３款新ｉＰｈｏｎｅ下半年的出貨量將按年跌５％至１０％，瑞聲科技

（０２０１８）瀉２﹒３５％，報３９﹒４元。比亞迪電子（００２８５）長沙廠房有首批華為

手機下線，股價上升１﹒９８％，報１１﹒３４元。鴻騰精密（０６０８８）跌３﹒９２％，報

３﹒４３元。通達集團（００６９８）軟４﹒９２％，報０﹒５８元。

內地８月乘用車市場零售按年下降９﹒９％，但個別車股銷售數據理想刺激股價向上。長汽

（０２３３３）８月汽車總銷量按年升９﹒５２％，漲１﹒８６％，報５﹒４８元。廣汽

（０２２３８）８月銷量按年跌６﹒７８％，仍走高１﹒４９％，報８﹒１７元。東風集團

（００４８９）飆６％，報７﹒７７元。華晨中國（０１１１４）升２﹒８３％，報９﹒０８元

。比亞迪（０１２１１）挫０﹒８３％，報４１﹒６元。



＊沙特維持減產，石油股有支持＊



沙特新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王指，沙特將維持減產政策，油價隔晚漲約２％，三桶

油造好。中石化（００３８６）飆２﹒１４％，報４﹒７８元。中石油（００８５７）揚

２﹒１８％，報４﹒２１元。中海油（００８８３）升１﹒１６％，報１２﹒１６元。中海油服

（０２８８３）漲０﹒９３％，報９﹒８１元。

內地易居研究院發布８月份４０城新房成交報告，新建商品住宅成交面積按月降９％，按年

降３％，內房偏軟。華潤置地（０１１０９）跌０﹒６１％，報３２﹒５元。雅居樂

（０３３８３）滑０﹒５３％，報９﹒４５元。碧桂園（０２００７）軟０﹒３９％，報

１０﹒２２元。中國金茂（００８１７）跌０﹒４４％，報４﹒５６元。時代中國

（０１２３３）擬分拆物管服務獨立上市，飆８﹒３１％，報１３﹒３元。

金價連日走低，隔晚跌至逾兩周低位，曾跌穿１５００美元重要關口。山東黃金

（０１７８７）挫３﹒２６％，報１７﹒８元。招金礦業（０１８１８）跌１﹒４９％，報

９﹒２８元。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟０﹒６３％，報１１０６元。紫金礦業

（０２８９９）走高０﹒７１％，報２﹒８２元。有傳印尼研究加快出台鋁土礦出口禁令，中國

鋁業（０２６００）漲１﹒６１％，報２﹒５３元。（ｙｋ）

