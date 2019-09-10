《雅談保險－吳詩雅》增加保障覆蓋，可考慮高槓桿保障方案

《雅談保險》每月將部分收入用以支付保險費用，相信是不少香港打工一族的例行動作，而

且大家都很精打細算，不停斟酌各種產品的「價格」和「保障」，以求取得平衡。隨著社會的健

康意識提升，本港市民投保於個人醫療保險的比例，亦在短短１０年間，由２００６年的２０％

急升至２０１６年的３４％。



＊港人保障缺口非常龐大＊





儘管如此，然而香港的保障缺口亦非常龐大，大家的保障未必如想像般充足。據保險業監管

局《香港保障缺口（身故風險）研究》的數據顯示，在２０１７年，香港整體的保障缺口便高達

６萬億港元，平均每位在職人士的保障缺口近１７０萬港元，可見港人在壽險和健康保障的意識

上仍有待提升。

筆者明白到在人生的不同階段，大家可能要作出不同的財務決策，因而未能投放更多資金增

加保障。事實上，市場上不乏可有效填補保障缺口的產品。大家可能也有聽過定期壽險

（Ｔｅｒｍ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）這種基本的保障計劃，然而很多時卻未有善用它

來互補現有保障的覆蓋範圍。這種產品又稱為純人壽，若受保人在保障期內不幸身故，受益人可

得到一筆過身故賠償。

定期壽險的優點是入場門檻低，對於初出茅廬的年輕人來說，其保費往往較一般危疾保障相

宜，但卻換取到較大額的保障，不失為一個高槓桿而又能填補保障缺口的有效方法。透過定期壽

險，年輕人即使負擔不起充裕的生活保障，至少在遇上不幸時，家人亦可獲得一筆賠償來減輕生

活負擔。



＊生階段靈活調整保障＊



除此之外，市場上亦有一些靈活性甚高的同類產品，如包含危疾保障的定期危疾人壽保障計

劃（Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｉｌｌｎｅｓｓ Ｔｅｒｍ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）。坊間

部分產品更為一些早期嚴重病患，例如需要進行「通波仔」手術的疾病、原位癌、早期甲狀腺或

前列腺癌等提供保障。

作為一個精明的投保者，應該要在人生不同階段好好審視個人保障組合。舉例說，對於一位

三十來歲的家庭經濟支柱，他將要迎接家中第一個小孩，那他便可按自己需要購買若干供款年期

的保障，以加強健康保障；或於若干年後將既有危疾人壽保障，轉換為一份具備現金價值的全新

終身壽險計劃，輕鬆支持日後生活。消費者必需認清購買人壽保障的目的，並按所需的保障額及

自己的負擔能力作評估，而不是抱著人買我買的心態隨便選擇一份保障。

《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

