【修例風暴】港鐵：因傳言公開閉路電視截圖，私隱問題不公開片段

《經濟通通訊社１０日專訊》警務處、消防處、醫院管理局及港鐵（０００６６）代表，今

日就８月３１日晚上在港鐵站內發生的事件會見傳媒。港鐵於記者會上公開多張閉路電視截圖，

又重申因私隱問題不宜公開片段。

港鐵表示，理解公眾對太子站當晚發生的情況的關注，現提供以下從站內閉路電視錄影片段

整理出來的時序及相關附時間標記的截圖，供公眾參考。然而，當日晚上，太子站內共有三部閉

路電視被損毀或塗污，包括兩部位於車站四號月台（荃灣綫往中環方向）的閉路電視，因為被毀

壞，其最後錄影時間分別為當日晚上約１０時５２分及１０時５３分。由於閉路電視被損毀或塗

污後未能繼續錄影，因此錄影片段並不齊全。對於有傳太子站內有人死亡，根據車站記錄，當日

站內並無死亡報告。

截圖中有模糊乘客樣貌以保私隱，傳媒多番追問為何不以同樣手法處理影片，並公開片段，

以盡快釋公眾疑慮。港鐵車務營運總監黃琨暐僅重申，８月３１日於太子站及其他相關車站錄得

的片段將會保留３年。有關做法亦已參考私隱專員公署的指引。

港鐵指，公司在車站範圍設有閉路電視，以協助職員管理日常鐵路服務，例如在有需要時作

人流管理。事實上，港鐵公司就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料一向有嚴謹的程序和指引

，而公司亦規定只有經既定程序獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。（ｆｗ）（ｚｚ）

