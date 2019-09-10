【修例風暴】港鐵整理太子站及荔枝角站８月３１日閉路片段後時序

《經濟通通訊社１０日專訊》



港鐵整理太子站及荔枝角站８月３１日閉路片段後時序：



晚上１０時４２分 一列觀塘綫往調景嶺方向的列車（Ｔ０７）停靠太子站３號月台

（觀塘綫往調景嶺方向），完成上落客後車門未能成功關上



晚上１０時４４分 車長發現第一卡車廂內有乘客發生爭執，並通知車務控制中心

車長多次嘗試關門仍未能成功



晚上１０時４５分 車務控制中心就觀塘綫列車上的乘客爭執事件報警求助



晚上１０時４７分 ３號月台（觀塘綫往調景嶺方向）列車車廂內有緊急掣被啟動



晚上１０時５０分 車務控制中心指示觀塘綫３號月台（觀塘綫往調景嶺方向）列車車

長「清車」，乘客陸續離開車廂

３ 號月台列車車廂內有煙冒出

４ 號月台（荃灣綫往中環方向）一列列車（Ｔ２８）停靠上落客

，期間車廂內多個緊急掣被啟動



晚上１０時５３分 太子站啟動緊急疏散程序

防暴警察於Ｃ２出入口進入太子站



晚上１０時５６分 防暴警察抵達３號、４號月台層及登上兩列車採取行動



晚上１１時０４分 ４號月台（荃灣綫往中環方向）列車駛離太子站前往油麻地站



晚上１１時０６分 首批消防員由Ｂ１出入口進入太子站



晚上１１時０７分 ３號月台（觀塘綫往調景嶺方向）列車駛離太子站前往石硤尾站



晚上１１時１０分 觀塘綫及荃灣綫服務全綫暫停



晚上１１時２０分 有消防處救護員於Ｅ出入口進入太子站



晚上１１時３１分 救護員將一名報稱受驚的乘客由Ｅ 出入口帶離車站



晚上１１時３４分 另一批消防員抵達Ｅ出入口，並進入太子站



＊９月１日＊



凌晨０時０９分 另一批消防處救護員抵達Ｅ出入口



凌晨０時２３分 救護員在港鐵職員與消防員協助下於Ｅ出入口進入太子站



凌晨０時５４分 因應警方要求，安排一列荃灣綫不載客列車由太子前往荔枝角站



凌晨１時２３分 列車由太子站開出



凌晨１時２８分 列車到達荔枝角站



凌晨１時３５分 警員及救護人員經荔枝角站車站升降機陸續運送共７名傷者離開

至１時４９分



（ｆｗ）（ｚｚ）

