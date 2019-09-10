《樓市點評－汪敦敬》數據反映貿易戰中國大勝而回！

《樓市點評》執筆時，中國海關總署官網剛公布２０１９年前８個月的進出口貿易數據，貿

易順差總額１﹒７７萬億元，按年２０１８年擴大４６％。反映中國在中美貿易戰下仍超強勢大

步前進！我看了這新聞後不禁苦笑，在大概不足２４小時前，特朗普還大言不慚稱：「中國正在

經歷數十年以來最差的一年！」如今數據鐵證如山。



雖然，在中美貿易下２０１９年截至８月總值為２﹒４２萬億元，下降９％，我們由美國進

口大幅減少大豆以及鐵材、銅材、鋼材等製造業材料，進口５，４５０﹒１億元，下降

２３﹒５％，但對美貿易順差仍有１﹒３３萬億元，還擴大了７﹒７％。



其中８月對「一帶一路」沿線國家合計進出口５﹒８３萬億元，增長９﹒９％。



面對美國貿易戰來犯，中國守得固若金湯，更少依賴美國下經濟破浪向前。



與此同時，美國８月製造業萎縮，觸３年最低水平，美國供應管理協會（ＩＳＭ）９月３日

發布數據稱，８月美國製造業產能萎縮，景氣指數按月降至４９﹒１，這是該指數自２０１６年

、時隔３年來首次低於５０這一景氣分界線，也是在本屆特朗普政府執政後首次跌破５０。



我一直也認為中美貿易戰最後中國必可大勝而回，為何？因為西方國家需要中國，遠比中國

需要西方更甚許多！



歐美國家雖然不斷四方八面唱衰香港，中港在金融和國際輿論上尤如面對八國聯軍，但是西

方國家其實並不是想摧毀中國經濟，因為摧毀中國經濟其實等於摧毀西方經濟，大家已經互相融

為一體了。看回數據吧，ＭＳＣＩ新興市場指數將Ａ股的納入因子由１０％升至１５％，而今年

４月中國國債和政策性銀行債券正式獲納入國際化債券指數，市場預期將吸引約９﹒３６萬億港

元資金。所謂唱衰中國甚至香港，只是牽制中國的強勢（甚至上下其手趁低吸納），而他們亦是

很需要中國的強勢，為何西方國家一定要來中國？因為我們面對著量化貨幣潮，最後結果會如何

？



過去我們被美國剝削以「剪羊毛」在量化貨幣之後收回資金製造金融災難，結果在恐慌之下

，人們會買更多美國的債券，但近年貨幣上各國都不受美國控制並各自各量化貨幣，而在經濟學

上來說，最後量化到一個極限市場會突然間會進入高速貶值，所以在未到這日之前，各國都需要

找一個務實而且夠大型的開發中市場去注入這些印出來的錢，透過市場運作就將務虛的量化資金

變回真實，大家都明白這個未飽和的發展體制就是中國包括其一帶一路。因此，會在唱衰中國之

下，西方國家正努力入中國平貨這個是實際的現象，我們明白這個情況就知道市場不需要太悲觀

，當下房地產底氣愈來愈強，當眼前紛爭完結後，市場將高速回復正軌，小心「不買的風險」。



香港人尤其新一代普遍信奉了西方傳媒的錯誤及偏頗角度，對自己的實力已有誤解，更不了

解國際局勢，將眼前的良田當是糞土不去珍惜掌握，在錯誤了的態度下這些誤解自己國家的年輕

人未來的前路將行得更崎嶇難行了。《祥益地產總裁 汪敦敬》

