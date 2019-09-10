  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2019 08:44

《樓市點評－汪敦敬》數據反映貿易戰中國大勝而回！

　　《樓市點評》執筆時，中國海關總署官網剛公布２０１９年前８個月的進出口貿易數據，貿
易順差總額１﹒７７萬億元，按年２０１８年擴大４６％。反映中國在中美貿易戰下仍超強勢大
步前進！我看了這新聞後不禁苦笑，在大概不足２４小時前，特朗普還大言不慚稱：「中國正在
經歷數十年以來最差的一年！」如今數據鐵證如山。
　
　　雖然，在中美貿易下２０１９年截至８月總值為２﹒４２萬億元，下降９％，我們由美國進
口大幅減少大豆以及鐵材、銅材、鋼材等製造業材料，進口５，４５０﹒１億元，下降
２３﹒５％，但對美貿易順差仍有１﹒３３萬億元，還擴大了７﹒７％。
　
　　其中８月對「一帶一路」沿線國家合計進出口５﹒８３萬億元，增長９﹒９％。
　
　　面對美國貿易戰來犯，中國守得固若金湯，更少依賴美國下經濟破浪向前。
　
　　與此同時，美國８月製造業萎縮，觸３年最低水平，美國供應管理協會（ＩＳＭ）９月３日
發布數據稱，８月美國製造業產能萎縮，景氣指數按月降至４９﹒１，這是該指數自２０１６年
、時隔３年來首次低於５０這一景氣分界線，也是在本屆特朗普政府執政後首次跌破５０。
　
　　我一直也認為中美貿易戰最後中國必可大勝而回，為何？因為西方國家需要中國，遠比中國
需要西方更甚許多！
　
　　歐美國家雖然不斷四方八面唱衰香港，中港在金融和國際輿論上尤如面對八國聯軍，但是西
方國家其實並不是想摧毀中國經濟，因為摧毀中國經濟其實等於摧毀西方經濟，大家已經互相融
為一體了。看回數據吧，ＭＳＣＩ新興市場指數將Ａ股的納入因子由１０％升至１５％，而今年
４月中國國債和政策性銀行債券正式獲納入國際化債券指數，市場預期將吸引約９﹒３６萬億港
元資金。所謂唱衰中國甚至香港，只是牽制中國的強勢（甚至上下其手趁低吸納），而他們亦是
很需要中國的強勢，為何西方國家一定要來中國？因為我們面對著量化貨幣潮，最後結果會如何

　
　　過去我們被美國剝削以「剪羊毛」在量化貨幣之後收回資金製造金融災難，結果在恐慌之下
，人們會買更多美國的債券，但近年貨幣上各國都不受美國控制並各自各量化貨幣，而在經濟學
上來說，最後量化到一個極限市場會突然間會進入高速貶值，所以在未到這日之前，各國都需要
找一個務實而且夠大型的開發中市場去注入這些印出來的錢，透過市場運作就將務虛的量化資金
變回真實，大家都明白這個未飽和的發展體制就是中國包括其一帶一路。因此，會在唱衰中國之
下，西方國家正努力入中國平貨這個是實際的現象，我們明白這個情況就知道市場不需要太悲觀
，當下房地產底氣愈來愈強，當眼前紛爭完結後，市場將高速回復正軌，小心「不買的風險」。
　
　　香港人尤其新一代普遍信奉了西方傳媒的錯誤及偏頗角度，對自己的實力已有誤解，更不了
解國際局勢，將眼前的良田當是糞土不去珍惜掌握，在錯誤了的態度下這些誤解自己國家的年輕
人未來的前路將行得更崎嶇難行了。《祥益地產總裁　汪敦敬》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/09/2019
新iPhone明發布 3鏡頭設計
FOCUS09/09/2019
【FOCUS】逆周期全面發力 3指標顯熨平下行言之尚早
生財有道09/09/2019
第四屆聯大投資比賽今日開始 雲集十三間院校料逾二千學生參賽
生財有道09/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：降準對內房利好有限
興證快訊09/09/2019
港交所系統故障
國際動態09/09/2019
沙特王子掌能源部 半世紀首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金