《股金豐采－涂國彬》避險情緒雖降，央行仍是焦點

《股金豐采》近日，貿易關係有好消息傳出，加上英國硬脫歐風險回落，以及投資者憧憬各

央行出台政策刺激經濟，市場情緒有明顯好轉。



＊日圓回吐漲幅＊



日圓在８月大部分時間都圍繞１０６水平震盪，缺乏明確的方向。９月５日開始，美元兌日

圓上行動能增強，升破５０日線。短線內，日圓或仍有回落的空間，或回到１０８水平。但也要

造好隨時反彈的準備，畢竟風險因素仍在。



＊英鎊重拾動能＊



英國脫歐問題反反覆覆。在英國上下議院通過阻止硬脫歐的法案，隨後又否決提前大選。政

治擔憂減弱，加上經濟數據的支持，英鎊出現反彈，已經從１﹒２以下的低位躍上１﹒２２水平

，並重拾５０日線，或能重新回到１﹒２４至１﹒２６的區間內。



＊等待歐央行決定＊



擔憂情緒回落，但投資者仍不應完全放鬆，接下來要關注經濟數據以及各央行行動。歐央行

議息會議是周內的重點，對於減息的預期穩定在１００％，並期待有更多刺激經濟的措施出台。

歐元在９月３日從最低位反彈，目前重新回到１﹒１關口，在歐央行宣布之前料是窄幅波動，屆

時看歐央行政策的力度，歐元波幅擴大，但弱勢難逆。



＊第三周重點在美聯儲＊



９月的第三周重點將轉向美聯儲，不及預期的非農報告，在鮑威爾看來卻不悲觀，他強調美

國經濟仍處於良好狀態，並不預期經濟將陷入衰退。這就令投資者更期待決策者對於經濟前景和

貨幣政策的態度。美匯指數雖然從９９的高位回落，但目前能守住９８水平，仍保持在高位。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

