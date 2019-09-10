  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2019 16:23

《股金豐采－涂國彬》避險情緒雖降，央行仍是焦點

　　《股金豐采》近日，貿易關係有好消息傳出，加上英國硬脫歐風險回落，以及投資者憧憬各
央行出台政策刺激經濟，市場情緒有明顯好轉。
　
＊日圓回吐漲幅＊
　
　　日圓在８月大部分時間都圍繞１０６水平震盪，缺乏明確的方向。９月５日開始，美元兌日
圓上行動能增強，升破５０日線。短線內，日圓或仍有回落的空間，或回到１０８水平。但也要
造好隨時反彈的準備，畢竟風險因素仍在。
　
＊英鎊重拾動能＊
　
　　英國脫歐問題反反覆覆。在英國上下議院通過阻止硬脫歐的法案，隨後又否決提前大選。政
治擔憂減弱，加上經濟數據的支持，英鎊出現反彈，已經從１﹒２以下的低位躍上１﹒２２水平
，並重拾５０日線，或能重新回到１﹒２４至１﹒２６的區間內。
　
＊等待歐央行決定＊
　
　　擔憂情緒回落，但投資者仍不應完全放鬆，接下來要關注經濟數據以及各央行行動。歐央行
議息會議是周內的重點，對於減息的預期穩定在１００％，並期待有更多刺激經濟的措施出台。
歐元在９月３日從最低位反彈，目前重新回到１﹒１關口，在歐央行宣布之前料是窄幅波動，屆
時看歐央行政策的力度，歐元波幅擴大，但弱勢難逆。
　
＊第三周重點在美聯儲＊
　
　　９月的第三周重點將轉向美聯儲，不及預期的非農報告，在鮑威爾看來卻不悲觀，他強調美
國經濟仍處於良好狀態，並不預期經濟將陷入衰退。這就令投資者更期待決策者對於經濟前景和
貨幣政策的態度。美匯指數雖然從９９的高位回落，但目前能守住９８水平，仍保持在高位。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS10/09/2019
【FOCUS】江湖再無Jack Ma 阿里面臨轉折點
生財有道10/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新華保險有貨宜減持換馬
國際動態10/09/2019
新iPhone明發布 3鏡頭設計
FOCUS09/09/2019
【FOCUS】逆周期全面發力 3指標顯熨平下行言之尚早
生財有道09/09/2019
第四屆聯大投資比賽今日開始 雲集十三間院校料逾二千學生參賽
生財有道09/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：降準對內房利好有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金