《鍾之日記》瘋漲豬價累通賬，Ａ場六連升斷纜

《鍾之日記》９月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地瘋漲的豬肉價格，令８月ＣＰＩ同比上漲２﹒８％，創２０１８年２月以來年半新高。

ＣＰＩ連續第６個月處於「２時代」，其中一個重要因素是豬肉價格同比上漲４６﹒７％，漲幅

比上月擴大１９﹒７個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒０８個百分點。分析認為，倘若未來豬價

持續高位，不排除第四季個別月份ＣＰＩ有突破３％的可能。

而今日一同公布的８月ＰＰＩ就同比降０﹒８％，雖略好過市場預期的降０﹒９％，但已連

續三個月錄得負增長，為２０１６年８月以來的近三年最低。



＊受累Ａ場倒跌，港股收市僅微升２點＊



８月ＰＰＩ同比降幅進一步擴大，顯示著實體經濟需求不足。滬深股市六連漲現散水潮，加

上惠譽最新調低主要經濟體經濟增長預測，將今年中國經濟增長預測下調至６﹒１％，明年則進

一步降至５﹒７％，滬綜指窄幅高開後倒頭跌，盤中一度低見３００５﹒３８點，但三千關口仍

有支持，成功守住，最終全日跌０﹒１２％，報３０２１﹒２點。通信設備及軟件股下跌，拖累

深成指收跌０﹒３７％。兩市全日成交６９６３億元人民幣，按日減少２﹒８％。外資今日通過

滬股通、深股通淨買入２３﹒７８億人民幣Ａ股，連續第九日淨流入。

美國財長努欽表示，兩國談判準備在未來數周內展開，認為中方官員到訪美國顯示有誠意繼

續談判。港股今日高開１５０點報２６８３１點，之後升幅擴大至１８９點報２６８７０點，見

全日最高位。Ａ股轉跌，拖累港股反覆向下，恆指收市僅微升２點，報２６６８３點，主板成交

７５２﹒３８億元增長約４％。創科實業（００６６９）跌２﹒４８％，報５４﹒９５元，為全

日最差表現藍籌。



＊聯通電信兩巨頭聯手，中移動有壓力＊



中聯通集團與中電信集團進行５Ｇ網絡共建共享合作，減少資本開支。據報５年的５Ｇ建設

周期中，預計共建共享將為聯通和電信各節省２０００億元人民幣資本開支。

根據合作協議，聯通運營公司將與中國電信在全國範圍內合作共建一張５Ｇ接入網絡，雙方

劃定區域，分區建設，各自負責在劃定區域內的５Ｇ網絡建設相關工作，誰建設、誰投資、誰維

護、誰承擔網絡運營成本。５Ｇ網絡共建共享採用接入網共享方式，核心網各自建設，５Ｇ頻率

資源共享。雙方聯合確保５Ｇ網絡共建共享區域的網絡規劃、建設、維護及服務標準統一，保證

同等服務水平。

財經評論員李偉傑接受訪問時指出，中聯通（００７６２）及中電信（００７２８）兩間大

型電訊商合作除了直接減少成本，亦有助促進雙方在５Ｇ方面的技術交流，而未有參與合作的中

移動（００９４１）因此短期會受壓。

中聯通升５％，報８﹒４４元；中電信現價升４﹒７％，報３﹒７６元，競爭對手中移動則

升０﹒３％。



＊分析料新ｉＰｈｏｎｅ出貨量最少跌５％，舜宇鏡頭出貨增仍收跌＊



每年萬眾矚目蘋果（Ａｐｐｌｅ）秋季發布會將於本港時間周三（１１日）凌晨１時舉行，

預計會揭曉最新的ｉＰｈｏｎｅ。

外界普遍預期蘋果會發布三款新ｉＰｈｏｎｅ，包括兩款高階的「Ｐｒｏ」型號取代

ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ及ＸＳ Ｍａｘ，另外一部則是平價版ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ的後繼機。而根

據流出的新機諜照，最少一款新ｉＰｈｏｎｅ或會用上時下流行的三鏡頭設計。

不過，有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，今代ｉＰｈｏｎｅ缺乏創

新賣點，３款新ｉＰｈｏｎｅ下半年的出貨量將按年跌５％至１０％。不過ｉＰｈｏｎｅ今年的

全年出貨量，仍可能達約１﹒８億部，當中有賴舊型號降價，帶動產品需求來補足。

他亦預計一些早前傳聞的新功能將不會納入新ｉＰｈｏｎｅ，包括支援雙向無線充電功能、

對應 Ａｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌ等。

分析師看淡新ｉＰｈｏｎｅ的銷情，手機設備股今日走低。新手機鏡頭愈來愈多，舜宇光學

（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年升４６﹒５％，瑞信亦指其第三季度業務勢頭穩健，但

舜宇今日仍收挫２﹒９％。瑞聲科技（０２０１８）及高偉電子（０１４１５）雙雙跌逾２％，

鴻騰精密（０６０８８）更挫３﹒９％；惟比亞迪電子（００２８５）漲２％。



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