【政策風向】習近平主持深改委會議：加強改革系統集成協同高效

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平昨日（９日）下午主持召開中央全面深改委第

１０次會議並發表講話指，落實中央確定的各項改革任務，前期重點是夯基壘台、立柱架梁，中

期重點在全面推進、積厚成勢，現在要把著力點放到加強系統集成、協同高效上來，鞏固和深化

這些年取得的改革成果，推動各方面制度更加成熟更加定型。

會議指出，要推動先進製造業和現代服務業深度融合，深化業務關聯、鏈條延伸、技術滲透

，探索新業態、新模式、新路徑，推動先進製造業和現代服務業相融相長、耦合共生。

同時，會議支持民營企業發展，要求營造市場化、法治化、制度化的長期穩定發展環境，保

證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護。



＊加強對重要金融基礎設施的統籌監管＊



會議指出，金融基礎設施是金融市場穩健高效運行的基礎性保障，是實施宏觀審慎管理和強

化風險防控的重要抓手。要加強對重要金融基礎設施的統籌監管，統一監管標准，健全准入管理

，優化設施布局，健全治理結構，推動形成布局合理、治理有效、先進可靠、富有彈性的金融基

礎設施體系。

會議強調，加強國有金融資本管理、建立統一的出資人制度，要堅持以管資本為主、市場化

、審慎性原則，明確出資人與受托人職責，加強金融機構國有資本管理與監督，健全責任追究制

度，完善現代金融企業制度和國有金融資本管理制度。



＊推動綠色消費，積極應對塑料污染＊



會議強調，推動平安中國建設，要充分發揮科技創新支撐引領作用，注重高起點規劃、高水

平建設、高智能應用、高共享發展，集聚各類創新資源，加強基礎研究、關鍵技術研究、專用裝

備和應用示範研究，深化智能化建設，增強社會治理能力。

會議指出，倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，要按照系統推進、廣泛參與、突出重點、

分類施策的原則，開展節約型機關、綠色家庭、綠色學校、綠色社區、綠色出行、綠色商場、綠

色建築等創建行動，建立完善綠色生活的相關政策和管理制度，推動綠色消費，促進綠色發展。

會議指出，積極應對塑料污染，要牢固樹立新發展理念，有序禁止、限制部分塑料制品的生

產、銷售和使用，積極推廣可循環易回收可降解替代產品，增加綠色產品供給，規範塑料廢棄物

回收利用，建立健全各環節管理制度，有力有序有效治理塑料污染。（ｌｃ）

