【政策風向】深改委審議金融領域文件，業內料重磅政策措施落地

《經濟通通訊社１０日專訊》中央全面深改委第十次會議昨日（９日）召開，會議審議通過

了《統籌監管金融基礎設施工作方案》、《國有金融資本出資人職責暫行規定》等金融領域多份

重磅文件。

業內人士表示，基礎設施是金融市場安全高效運行的基石，應對各類金融基礎設施的准入、

運作、監管要求等作出統一規範。同時，加強國有金融資本管理、建立統一的出資人制度，為未

來金融國資改革指明方向。

會議指出，要加強對重要金融基礎設施的統籌監管，統一監管標準，健全准入管理，推動形

成布局合理、治理有效的金融基礎設施體系。

會議又強調，要加強國有金融資本管理、建立統一的出資人制度，明確出資人與受託人職責

，加強金融機構國有資本管理與監督，完善現代金融企業制度和國有金融資本管理制度。

銀河證券首席經濟學家劉鋒表示，目前中國底層法律、定價體系等金融基礎設施建設不完善

。對重要金融基礎設施的統籌監管，就是要加快完善金融各行業的法律法規，加快推進利率市場

化、完善基礎利率體系和風險定價機制，減少市場和監管分割，增強市場的有效性和流動性；鼓

勵標準化、規範化金融產品的開發創新，積極投資渠道；培育成熟機構投資者。

中國企業聯合會研究部研究員劉興國認為，建立統一的出資人制度，將有助於加強國有資產

監管力度，提高監管效率，防止國有資產流失。同時，還有利於國資監管部門優化國有資本投資

運營。隨著金融國資改革的深化，未來金融國資改革也將加快推進，混改、員工持股計劃等改革

舉措，也會在金融國企逐步推開。（ｌｃ）

