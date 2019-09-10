《經濟通通訊社１０日專訊》受非洲豬瘟疫情影響，內地活豬供應緊張，價格大漲。內媒報
道，廣東省發展改革委根據市場實際情況計畫中秋國慶節日期間再投放省級凍豬肉儲備３１５０
噸。此前，廣東已投放省級凍豬肉儲備６３０噸，廣州市亦宣布在本月組織以低於市場價１０％
的價格向市場投放１６００噸凍豬肉儲備。
同時省發改委會建立機制，向低收入人士發放價格補貼。今年１月至７月，全省已發放１億
２０００萬元人民幣補貼，２７０萬人受惠。（ｃａ）
10/09/2019 09:30
【豬價飛天】中秋國慶期間廣東省將再投放３１５０噸儲備凍豬肉
《經濟通通訊社１０日專訊》受非洲豬瘟疫情影響，內地活豬供應緊張，價格大漲。內媒報
道，廣東省發展改革委根據市場實際情況計畫中秋國慶節日期間再投放省級凍豬肉儲備３１５０
噸。此前，廣東已投放省級凍豬肉儲備６３０噸，廣州市亦宣布在本月組織以低於市場價１０％
的價格向市場投放１６００噸凍豬肉儲備。
同時省發改委會建立機制，向低收入人士發放價格補貼。今年１月至７月，全省已發放１億
２０００萬元人民幣補貼，２７０萬人受惠。（ｃａ）
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