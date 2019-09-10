《經濟通通訊社１０日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒德國時間昨日（９日）起到訪德國，周
一晚在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示他與德國外長馬斯（Ｈｅｉｋｏ Ｍａａｓ）見面，兩人在會晤中談
到香港示威的情形，以及香港人民希望爭取雙普選與民主的訴求。
就此，外交部發言人華春瑩反問德國外長馬斯，與黃之鋒接觸，意欲何為。華春瑩說，中方
對德方允許香港「分裂分子」入境並從事反華分裂活動，以及馬斯公然接觸這樣的人，表示強烈
不滿和堅決反對。華春瑩又質疑德國，在這個時候允許黃之鋒到德國活動，並與德國外長接觸的
目的。（ｃａ）
10/09/2019 17:35
【修例風暴】外交部：中方堅決反對德國允黃之鋒入境從事反華活動
《經濟通通訊社１０日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒德國時間昨日（９日）起到訪德國，周
一晚在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示他與德國外長馬斯（Ｈｅｉｋｏ Ｍａａｓ）見面，兩人在會晤中談
到香港示威的情形，以及香港人民希望爭取雙普選與民主的訴求。
就此，外交部發言人華春瑩反問德國外長馬斯，與黃之鋒接觸，意欲何為。華春瑩說，中方
對德方允許香港「分裂分子」入境並從事反華分裂活動，以及馬斯公然接觸這樣的人，表示強烈
不滿和堅決反對。華春瑩又質疑德國，在這個時候允許黃之鋒到德國活動，並與德國外長接觸的
目的。（ｃａ）
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