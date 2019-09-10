【豬價飛天】國辦發文穩定生豬生產促轉型升級，滿足居民消費需求

《經濟通通訊社１０日專訊》國務院辦公廳印發《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》

。促進生豬生產加快恢復，繼續實施種豬場和規模養豬場（戶）貸款貼息政策，期限延長至

２０２０年１２月３１日，並將建設資金貸款納入貼息範圍。

意見提出，實現「運豬」向「運肉」轉變，逐步減少活豬長距離跨省（區、市）調運。加強

大區域內生豬產銷銜接，生豬主銷省份要主動與主產省份建立長期穩定的供銷關係，實現大區域

內供需大體平衡，除種豬和仔豬外，原則上活豬不跨大區域調運。推行豬肉產品冷鏈調運，加快

建立冷鮮肉品流通和配送體系，實現「集中屠宰、品牌經營、冷鏈流通、冷鮮上市」。加強豬肉

消費宣傳引導，提高冷鮮肉消費比重。



＊推動生豬生產科技進步，推廣普及智能養豬裝備＊



另外，統籌做好非洲豬瘟以及口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病等重大動物疫病防控工作，

加快非洲豬瘟疫苗研發。加強現代生豬良種繁育體系建設，實施生豬遺傳改良計劃，提升核心種

源自給率，提高良種供應能力。

加大現代種業提升工程投入，推動核心育種場建設與生豬產能相適應，支持地方豬保種場、

保護區和基因庫完善基礎設施條件，促進地方豬種保護與開發。實施生豬良種補貼，推廣人工授

精技術，積極支持養豬場（戶）購買優良種豬精液。推進生豬養殖抗菌藥物減量使用，實施促生

長抗菌藥物退出計劃，研發和推廣替代產品。加快推進生豬全產業鏈信息化，推廣普及智能養豬

裝備，提高生產經營效率。（ｃａ）

