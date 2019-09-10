【豬價飛天】多家零售企業全球採購，德國等進口豬肉陸續進廣東

《經濟通通訊社１０日專訊》除了廣州部分肉菜市場在積極行動，拓寬豬肉供應，據《南方

日報》報道，一些大型連鎖零售企業如沃爾瑪、華潤萬家、盒馬生鮮等也利用自有全球採購資源

，加大進口豬肉比例，為市民「雙節」消費提供穩定、充足的供應。

報道做出，預計１１月，廣東包括沃爾瑪門店、盒馬生鮮、華潤萬家等線下零售企業及部分

線上平台，將推出更多品類的進口豬肉，屆時具有歐盟標準的德國豬肋排系列也將在部分線下零

售店發售。（ｗｌ）

