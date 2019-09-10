【聚焦數據】８月ＰＰＩ同比跌０﹒８％略好預期，三年新低

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，８月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下

降０﹒８％，略好過市場預期的下降０﹒９％，連續三個月錄得負增長，為２０１６年８月以來

的近三年最低；環比下降０﹒１％；工業生產者購進價格同比降１﹒３％，環比下降０﹒２％。

首８月ＰＰＩ比去年同期上漲０﹒１％，工業生產者購進價格下降０﹒２％。

國家統計局城市司處長董雅秀表示，從環比看，在主要行業中，漲幅擴大的有農副食品加工

業，上漲１﹒４％，比上月擴大１﹒３個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲０﹒３％，

擴大０﹒２個百分點，其中銀冶煉上漲５﹒８％，金冶煉上漲４﹒８％。由漲轉降的有黑色金屬

冶煉和壓延加工業，下降０﹒７％；汽車製造業，下降０﹒２％。降幅收窄的有煤炭開採和洗選

業，下降０﹒２％，比上月收窄１﹒３個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降０﹒１％，

收窄０﹒４個百分點。此外，石油和天然氣開採業價格由降轉平；石油、煤炭及其他燃料加工業

價格由降轉漲，上漲０﹒９％。



＊石油和天然氣開採業同比降幅擴大＊



從同比看，在主要行業中，降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降９﹒１％，比上月擴大

０﹒８個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降５﹒９％，擴大０﹒８個百分點；化學原

料和化學製品製造業，下降４﹒６％，擴大０﹒６個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降

３﹒１％，擴大２﹒７個百分點。漲幅回落的有黑色金屬礦採選業，上漲２１﹒７％，比上月回

落２﹒０個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲０﹒９％，回落０﹒３個百分點。漲幅擴大的有有

色金屬礦採選業，上漲３﹒７％，比上月擴大１﹒８個百分點；農副食品加工業，上漲２﹒８％

，擴大１﹒１個百分點。

據測算，在８月份０﹒８％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為－０﹒２個百分點

，新漲價影響約為－０﹒６個百分點。（ｃａ）

