【數據解讀】統計局：食品價格推動通脹，上月ＣＰＩ環比漲幅擴大

《經濟通通訊社１０日專訊》８月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲２﹒８％，略高
市場預期的２﹒６％，續為２０１８年２月以來年半新高，連續第６個月處於「２時代」。
國家統計局城市司處長董雅秀解讀指，從同比看，８月ＣＰＩ漲幅與上月相同。其中，食品
價格上漲１０﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒９個百分點。在食品中，豬肉價格上漲４６﹒７％，
漲幅比上月擴大１９﹒７個百分點；鮮果價格上漲２４﹒０％，漲幅回落１５﹒１個百分點；牛
肉、羊肉和雞肉價格漲幅在１１﹒６％－１２﹒５％之間。上述五項合計影響ＣＰＩ上漲約
１﹒６６個百分點。鮮菜價格下降０﹒８％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０２個百分點，為同比連續
上漲１８個月後首次轉降。
從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。食品價格上漲
３﹒２％，漲幅擴大２﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６４個百分點。食品中，豬肉供應
偏緊，價格上漲２３﹒１％，漲幅比上月擴大１５﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６２個
百分點。受中秋節臨近和消費替代影響，雞蛋、牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲２﹒０％－５
﹒９％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點。受台風及高溫天氣影響，鮮菜價格上漲２﹒
８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點。時令瓜果大量上市，鮮果價格下降
１０﹒１％。（ｃａ）