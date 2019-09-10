【數據解讀】統計局：食品價格推動通脹，上月ＣＰＩ環比漲幅擴大

《經濟通通訊社１０日專訊》８月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲２﹒８％，略高

市場預期的２﹒６％，續為２０１８年２月以來年半新高，連續第６個月處於「２時代」。

國家統計局城市司處長董雅秀解讀指，從同比看，８月ＣＰＩ漲幅與上月相同。其中，食品

價格上漲１０﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒９個百分點。在食品中，豬肉價格上漲４６﹒７％，

漲幅比上月擴大１９﹒７個百分點；鮮果價格上漲２４﹒０％，漲幅回落１５﹒１個百分點；牛

肉、羊肉和雞肉價格漲幅在１１﹒６％－１２﹒５％之間。上述五項合計影響ＣＰＩ上漲約

１﹒６６個百分點。鮮菜價格下降０﹒８％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０２個百分點，為同比連續

上漲１８個月後首次轉降。

從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。食品價格上漲

３﹒２％，漲幅擴大２﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６４個百分點。食品中，豬肉供應

偏緊，價格上漲２３﹒１％，漲幅比上月擴大１５﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６２個

百分點。受中秋節臨近和消費替代影響，雞蛋、牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲２﹒０％－５

﹒９％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點。受台風及高溫天氣影響，鮮菜價格上漲２﹒

８％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點。時令瓜果大量上市，鮮果價格下降

１０﹒１％。（ｃａ）

