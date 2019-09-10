【豬價飛天】國泰君安：豬肉價格回落還需等待至少１年時間

《經濟通通訊社１０日專訊》內地８月份居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上升２﹒８％，

小幅超過預期。食品ＣＰＩ構成中，豬肉價格漲幅再創新高，但水果價格漲幅回落，蔬菜價格同

比下降。國務院常務會議上月召開，明確五大舉措應對豬肉價格快速上漲。盡管各級政府對生豬

養殖的重視力度空前加大，但國泰君安認為供需缺口難在短時間內彌補，因為非洲豬瘟疫苗缺位

的情況下養殖戶對於補欄較為謹慎。由於沒有看到能繁母豬存欄的回升，豬肉價格回落還需等待

至少１年的時間。

國泰君安預計，雖然非食品價格保持穩定，但持續攀升的食品價格，尤其是豬肉價格，將帶

動ＣＰＩ在２０１９年下半年繼續上升。餐飲企業和肉制品企業盈利能力可能會受到肉類價格上

升的影響。相對而言，上游規模化養殖企業最為受益溫和通脹，但要關注生豬養豬企業受到非洲

豬瘟的影響的真實情況。下游具備議價能力的龍頭消費品公司可以較為順利地將原材料成本壓力

轉嫁給消費者，為其贏得競爭優勢。



＊食品價格上漲直接影響超市的客單價＊



另外食品價格的上漲對於超市的客單價有直接影響，在必需消費品需求相對穩定的情況下，

零售企業同店增長將充分受益於通脹上行。高鑫零售（０６８０８）通過改造現有的大賣場，增

加生鮮產品和自制產品的單品數量，並加強適合中高端客戶的各類產品和線上銷售的商品。我們

給予消費－零售行業的高鑫零售「收集」評級和９﹒２港元目標價。蒙牛（０２３１９）在上游

養殖行業進行了前瞻性布局，其顯著增強了蒙牛的收購能力，給予消費－食品飲料行業的蒙牛乳

業「收集」評級和３３港元目標價。（ｃａ）



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