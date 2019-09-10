【ＦＯＣＵＳ】江湖再無Ｊａｃｋ　Ｍａ，阿里面臨轉折點

【ＦＯＣＵＳ】「江湖再無Ｊａｃｋ Ｍａ，歸來已是馬老師。」隨著馬雲周二（１０日）

正式卸任董事局主席，由現任ＣＥＯ張勇接棒，阿里巴巴這間市值約４６００億美元的電商巨擘

，如何掀開新的一頁，充滿遐想和挑戰。

在中國幾乎家喻戶曉的傳奇人物馬雲，短短２０年將阿里巴巴由傳統的電子商務公司，擴

張至涉及新零售、物流、電子支付、雲計算等業務的巨無霸，他對未來的研判又有何投資啟示？



＊內地網購增速近「腰斬」顯瓶頸期＊



２０１３年５月１０日，卸任阿里ＣＥＯ；２０１９年９月１０日，卸任阿里董事局主席；

預計２０２０年集團年度股東大會，卸任董事會成員。

隨著馬雲漸漸淡出，阿里巴巴這間電商巨擘正面臨轉折點－－一邊是二季度按年多賺

１４５％，營收超過分析師預期上限；另一邊是首７月內地網上零售額同比僅增１６﹒８％，幾

乎較去年同期的２９﹒３％「腰斬」。對４７歲的ＣＥＯ及新董事局主席張勇來說，如何發掘新

的業務增長點，充滿遐想和挑戰。

挑戰之一，是如何面對拼多多、京東等的夾擊，如何持續增加淘寶、天貓等核心電商業務

的獲客能力。就在上周五（６日），阿里宣布以約２０億美元全資收購網易旗下跨境電商平台考

拉，即被視作競逐跨境零售這塊電商領域「紅利賽道」的新舉動。張勇似乎正在努力實現馬雲的

豪言，「要使阿里有一天至少一半的營收來自海外」。

挑戰之二，盒馬鮮生、銀泰等新零售如何擴張下沉市場。以阿里傾力打造的新零售樣本「盒

馬鮮生」為例，其二季度淨增門店僅１５家，大幅低於此前三季的３２、３２、２６家；而外賣

平台「餓了麼」、口碑等領銜的本地生活服務，雖然二季度營收因財報並表勁增

１３７％，但實際營收已連續三季不及競爭對手美團的一半。



＊未來２０年中國臨人口問題大麻煩＊



挑戰歸挑戰，但馬雲從高考數學僅得１分到「大中華區首富」的經歷，以及他過去２０年領

阿里不斷擴張直至「巨無霸」級的獨到眼光，都或有投資啟示。

就在上月底，他在出席「世界人工智能大會」時稱，未來２０年，人口問題將給中國帶來很

大的麻煩，儘管１４億人聽起來很多。他並稱，未來１０年、２０年，每一個人、國家和政府都

應該側重改革教育體系，確保年輕人能找到工作，因將來可能每周僅需要上３天班、每天僅需上

班４小時。

而早在２０１７年，他即預言，「８年後，中國最便宜的東西可能就是房子」；而最昂貴的

東西將是清潔的空氣、安全的食品、醫院的病床。對於企業成功之道，他稱，「花時間在你的客

戶身上、在你的員工身上、在自己的團隊身上；不要把時間花在你的投資者、競爭對手身上。」

至於眼下，傳言將延遲香港ＩＰＯ計劃至最早１０月進行的阿里，許多人或已淡忘其實際上

早在２０１４年登陸美國前，即已於２００７年在港上市，開盤當天股價由１３﹒５港元飆升至

最高３９﹒５港元。

沒有了馬雲的阿里能否王者回歸？小股民拭目以待。

