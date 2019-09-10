《匯市縱橫－蕭啟洪》十年爛銅變黃金

《匯市縱橫》上周末在風雨飄搖的日子裏，有朋友嫁女喜宴邀請。雖幾經艱難才到達宴會現

場，但仍覺得能為一對新人送上祝福是榮幸之極。宴會上看到新娘子在穿傳統裙褂時配上那閃閃

生輝的金器，顯得特別雍容華貴，似乎新娘子的脖子愈受壓就愈能往主人家臉上貼金。中國人在

婚嫁時總是流露出對黃金的傾慕。

羅馬人時，黃金已成為一種可靠、不為政治影響的交易工具，即貨幣。不止羅馬人，古典文

明如希臘人、波斯人、愛奧尼亞人和埃及人，都不約而同的選擇了黃金作為他們的貨幣媒介。而

在他們之後，仍然有很多文明作出了相同選擇，如西班牙人，法國人，土耳其人，英國人以及美

國人等。但是幾乎所有以黃金作為基礎貨幣的文明最終都因「劣幣淘汰良幣」而以失敗告終。

其實黃金並不是消費品，只有少量被應用在工業生產中，而全球超過９５％的黃金都是被作

為存儲財富。要說中國人愛金，其實印度人更甚，他們是世界上最大的黃金客戶。

據悉，地球現在已經被開採出來的黃金約有１６０﹐０００噸，這可能比您想像的少。若將

這些黃金鑄造成一個黃金的立方體的話，還不能完全覆蓋一個網球場。世界上所有的黃金總量大

約為２０５﹐０００噸，將會在２０２５年左右全部被開採完畢。按這計算黃金將按每年１﹒６

％的年率增加。

另一方面，現代的貨幣寬鬆政策擴大供應的速度已達到了每年最少１１％。在這樣的情況下

，黃金的可靠性再次引起了儲戶們的注意。在近代歷史上，黃金有兩波比較可觀的升幅：於

１９２９年經濟大蕭條後的五年，黃金的購買力翻了１７倍；於上世紀７０年代的１０年期間，

黃金投資的購買力翻了１５倍。

現在黃金價格已從２０００年的水平上升了３倍。但隨著各國的量化寬鬆政策的延續，環球

經濟的下行壓力增加，情況就與１９３０年代、１９７０年代相類。究竟黃金新一波的上升是否

剛剛開始，我們就得拭目以待。



＊未來幾年若有嫁娶，宜早點添置金飾＊



另外，據報道俄羅斯及中國在市場上積極吸納黃金。據世界黃金協會報告，截至２０１９年

９月，美國黃金儲備量為８１３３噸；德國第二，有３３６７噸；俄羅斯有２２２０噸排在第五

位；中國以１９３６噸排在第六。

雖然說美國儲備量是中國的４倍，但若計算黃金在其國家的外匯儲備佔比，中國只有２﹒８

％，遠遠落後於美國的７６％（亦較俄羅斯的２０％少）。

最後，大家若對貨幣開始懷疑並對經濟前景看淡，黃金確實為各位投資者提供一個保險。若

各看官在未來幾年將有嫁娶需要，我還是建議早點添置金飾，以免需要結婚時除了買樓外，還要

擔心買金。



＊本周策略＊



歐元：上周建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９００，止蝕

１﹒１１６０。



黃金：本周建議於現價每盎司１４８７買入黃金兌美元，目標１５８０，止蝕１４５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

