《政經脈搏－許照中》積極不干預給港人帶來的遺憾－系列之三

《政經脈搏》筆者說，視民如子的政府必然會處處維護其子民的利益，盡一切努力為他們的

福祉和長遠的存活利益籌劃，偏偏我們特區政府的領導官員自回歸至今２２年，一直仍然未能擺

脫港英殖民地政府「過客」的心態，美其名是採取「大巿場小政府」的積極不干預，全面開放市

場自由競爭的管治理念，實際卻尤如「你死你賤」，不理你死活，忽略了本土各主要行業於環球

巿場朝向全球化發展的大趨勢之下，並未具備面對國際巨企競爭的條件，致長期處於下風，逐漸

被邊緣化或甚至被逼離開巿場的事實，長期積聚了不少的民怨，終而被政客利用，爆發了年前的

「佔中事件」以至這次借「反修例事件」出現的一發不可收拾的暴亂。



尤如我在上一篇文章所說，假如中國內地採取如香港特區政府一樣的態度，不對來自國際的

巨型金融投行進入內地市場設限，則內地過去２０多年來便無法孕育出如今天具一定規模的金融

投行如中金，中投，海通等，雖則內地這樣做或蘊含了保護本土業界利益，不受外來弱肉強食，

不公平競爭的威脅，會被視為是採取保護主義，但這卻恰恰正是對人民負責任的政府應有的做法

，是放諸四海，任何政府都一直抱持的態度。



在我的印象之中，從來便沒有任何一個國家或是地方的市場是好像香港這樣的毫無保留的開

放，極力推崇這樣的一個政策的特區政府或有關人士認為衹有這樣，本港才能夠在國際市場具有

競爭力，才能夠擠身主要國際金融中心的行列，姑且暫不去說是否必須這樣做，才能夠達到以上

目的，便先看看這樣做，尤如他們時常掛在口中所說的「做大了個餅」，究竟是誰人可以得益？

如果是大眾市民都可以得益，則社會人人安居樂業，各得其所，便不會給別具用心的人找到借口

，煽動市民上街，甚至激發暴亂，則這一次本港出現的動盪，如果大家都認同是民怨長期累積下

來的結果，那麼其中的一個原因或許反映了縱然增強了國際市場的競爭力，成功擠身了成為區內

主要國際金融中心之一，但是絕大多數的港人其實是沒有受惠，相反，可能還是在積極的不干預

，全面開放市場之下的受害者。



事實上，對於特區政府一直以來採取的亳無保留，全面開放，自由競爭，毫不考慮本地有關

業者的競爭能力與及存活機會的管治思維，我是從來都不敢苟同，甚至認為是不負責任的做法。

談到這件事，我常常跟我身邊的朋友說，最好還是用新加坡來作比較，新加坡一直被認為是

本港積極發展，爭取成為區內主要國際金融中心的唯一主要競爭對手，確實也曾成功爭取到大批

國際投資基金捨本港而選擇在當地設立亞太地區總部，但是那麼多年發展下來，到今天一直執當

地金融業龍頭地位的依然是本土，的星展，大華，華聯等，國際大型金融投行當然也有空群落戶

新加坡市場，可是佔市份額卻從來無法逾越上述本土金融企業，不能夠否認，這是當地政府掌控

得宜，保護本土業者生存空間的結果。



鑑彼知己，本地巿場全面開放，自由競爭的結果又是怎樣？事實是，我們過去耳熟能詳的本

土銀行的名字幾乎全都消失了，或是在名字上被冠上了多一個名字，現在便衹餘下東亞和大新在

掙扎求存之中，匯豐的龍頭地位也一直在淡化之中；在證券市場，餅是做大了，但是佔市５５％

的１４家證券商起碼有１３家是國際大型金融投行，代表本地業界的幾百家證券商由過去佔市三

分之一到現在佔市經常不到１０％，過去掌龍頭地位的券商的名字同樣消失了，僅存下來的幾家

中型券商都處長期虧蝕之中，成為開放市場，自由競爭之下的重災區，金融服務業以外，其他專

業界別如會計界，法律界，其實處境也是一樣。（積極不干預給港人帶來的遺憾－系列之三）（

未完待續）

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

