《股壇解碼－戴名》美國借新還舊；周生生（００１１６）巔峰已過

《股壇解碼》剛公布的官方數據好壞參半，數據顯示大企業仍手握現金，企業不願意投資並

不是因為流動性不足所引起，從第一季度３﹒１％增長率和３﹒７％失業率來看，很多發達國家

都非常羡慕這數據，但深入了解過後發現事實並不如此，而且更是非常讓人擔心。

美國的第二季度經濟增長急降至２﹒１％，７月份的製造業平均工作時數更降至近８年（自

２０１１年）來的最低水平，實際工資僅略高於１０年前金融海嘯前的水平，特朗普通過新的稅

收法案並沒有為經濟帶來動力，反而了凸顯了基礎設施和人口老化的問題，同時更削弱部分州對

教育支持的能力，剝奪成上千萬人的醫療保險，而減稅政策據原意在刺激企業支出，但效果和前

任政府的量化寬鬆政策一樣，主要被大企業用作回購股票支撐股價，而且在充分落實新稅收政策

後讓中等收入階層人士的稅務支出增加，加上過去兩年美國政府增加花費近３０００億美元支出

來避免２０１８年的政府關門，而７月底為避免政府再次關門而再次增加了３２００億美元的支

出，假若政府每年拿不到增的萬億美元財政赤字來維持美國現有的經濟良好發展，美國經濟隨時

斷崖式下挫，但相信這情況在未來兩年內不會出現。標指期權重倉位置並沒有開始出現明顯減倉

跡象，目前重倉位仍維持３０５０點的目標位置。



＊藥石亂投＊



日本和其他國家在近年實行名義上的負利率，雖然短時間看來確實對經濟起到一定的刺激作

用，但負利率對銀行資產負債表起著明顯的負面影響，銀行在逼不得已下只好收縮貸款，直接對

貸款產生負面衝擊，最終可能出現削弱經濟的反效果，這也是近年日本經濟在安倍三箭下並沒有

預期效果的原因，歐洲將會是繼日本後的下一個受害者，投資者要小心歐元區的經濟會在未來兩

年急轉直下。由於市場對美聯儲的鴿派立場保持高度期望，造成部分資金流入高風險資產，當中

特別是亞洲房地產最受青睞，其中又以新興市場為首，只要美聯儲口風一變，隨時引發下一輪的

亞洲金融風暴。



＊韜光養晦＊



中國將在下月訪問美國繼續貿易談判，從中國之前的強硬態度，很難猜到這麼快就可以雙方

重新回到談判桌上，這多多少少和特朗普超乎想像地強硬回應有關，加上經濟數據表現疲弱，國

內物價飛漲，這些都是推著中國往談判桌上走的關鍵因素，市場暫時看不到有任何動力推動經濟

上行，相信要等下月中美貿易談判後才有轉機。



＊反彈尾聲＊



上周四（５日）港交所（００３８８）網站連接出現問題，逼不得已在當天（５日）下午２

時暫停衍生產品市場交易，由於事出突然，受影響的衍生產品發行商完全沒有應對辦法，由於部

分衍生產品發行商需要肩負主動報價的責任，因此造成很多輪證出現買賣差價超過２０個價位的

情況，這樣停市對投資者是否公平已經不言而喻。香港被評級機構下調評級，雖然長遠來說對企

業的整體影響有限，但卻降低了香港引入新資金的吸引力，相信在新錢流入有所降低後，香港的

經濟才會開始見高回落，投資者勿掉以輕心。本文在６月中曾點評維珍妮（０２１９９）股價回

落４﹒７附近可以考慮買進，上周亦已實現股價觸底回升，後市目標價在５﹒９元附近。投資者

要見好就收，皆因２７０００點以上並沒有新建恆指期權好倉。



＊股票簡評＊



周生生（００１１６）主要從事珠寶製造，零售和貴金屬批發，加上證券及期貨經紀業務，

業務不算多元化但業務不算太集中。集團主要在香港、中國、台灣和澳門等地區經營珠寶零售業

務。周生生除了以周生生自家品牌在中國內地和香港經營珠寶零售業務外，同時亦以品牌點睛品

在香港、台灣和澳門經營零售業務。



從剛公報不久的中期業績看，期內集團營業額９５﹒４億，同比輕微下滑０﹒２％，珠寶零

售營業額佔集團總營業額的９２％，投資者要注意的是黃金和鑲嵌珠寶取得低單位數的同店銷售

負增長，而手表則保持雙位數的同店銷售增長，眾所周知手表銷售的毛利率遠遠不及黃金和鑲嵌

珠寶業務，如果下半年這情況得不到改善，淨利率很有可能被大幅拉低，周生生到時候很有可能

發出盈警。唯一可取的是國內珠寶類產品消費仍然黃金為主，這對集團來說還算是個利好消息。

高盛最近發表報告中詳細表達了對零售業前景的擔憂，基於目前疲弱的零售市道和同店銷售表現

，高盛對香港零售股進行了壓力測試，結果是該行下調了周大福２０２０至２０２２財年盈利預

測，投資者可以參加一下相關的報告。由於周生生的收入來源主要來自珠寶銷售，而地域亦過分

依賴國內市場，加上人民幣越趨貶值，這種種不利條件對周生生來說都是不容易解決的問題。投

資者有貨宜先行沽出，靜待股價回落到６﹒３元附近再作部署。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

