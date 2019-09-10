《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）８月銷量同比跌近７％

《經濟通通訊社１０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，８月銷

量約１６﹒１８萬輛，按年跌６﹒７８％，其中轎車和ＭＰＶ銷量分升１３﹒２２％和

２５﹒４２％，惟ＳＵＶ銷量跌２６﹒２５％，而今年首８個月銷量約１３１﹒９４萬輛，按年

跌２﹒９９％。

８月產量約１５﹒４３萬輛，按年跌４﹒３６％，其中轎車和ＭＰＶ銷量分升１０﹒１３％

和１３﹒３２％，惟ＳＵＶ銷量跌２０﹒７４％，而今年首８個月產量約１２６﹒８８萬輛，跌

９﹒６７％。（ｗｈ）

