《經濟通通訊社１０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，８月銷
量約１６﹒１８萬輛，按年跌６﹒７８％，其中轎車和ＭＰＶ銷量分升１３﹒２２％和
２５﹒４２％，惟ＳＵＶ銷量跌２６﹒２５％，而今年首８個月銷量約１３１﹒９４萬輛，按年
跌２﹒９９％。
８月產量約１５﹒４３萬輛，按年跌４﹒３６％，其中轎車和ＭＰＶ銷量分升１０﹒１３％
和１３﹒３２％，惟ＳＵＶ銷量跌２０﹒７４％，而今年首８個月產量約１２６﹒８８萬輛，跌
９﹒６７％。（ｗｈ）
10/09/2019 07:54
《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）８月銷量同比跌近７％
《經濟通通訊社１０日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，８月銷
量約１６﹒１８萬輛，按年跌６﹒７８％，其中轎車和ＭＰＶ銷量分升１３﹒２２％和
２５﹒４２％，惟ＳＵＶ銷量跌２６﹒２５％，而今年首８個月銷量約１３１﹒９４萬輛，按年
跌２﹒９９％。
８月產量約１５﹒４３萬輛，按年跌４﹒３６％，其中轎車和ＭＰＶ銷量分升１０﹒１３％
和１３﹒３２％，惟ＳＵＶ銷量跌２０﹒７４％，而今年首８個月產量約１２６﹒８８萬輛，跌
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