【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾１５億，買中石油中興沽建行融創騰訊

《經濟通通訊社１０日專訊》人行於上周五（６日）宣布降準半個百分點，加上聯儲局主席

鮑威爾重申將繼續採取適當的行動來維持經濟擴張，市場憧憬聯儲局本月會繼續減息。不過，隨

著本港於上周末再度發生示威活動，令本港政局更顯不穩。港股周一（９日）上午僅高開５２點

，未幾升幅最多擴至１１７點，全日高見２６８０７點後反覆回落，低見２６６０９點。午後港

股大部分時間維持窄幅上落局面，最終全日收跌９點或０﹒０４％，報２６６８１點。主板成交

７２４億元，較上周五減少超過兩成七。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒３６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中石油

（００８５７）、中興通訊（００７６３）及錦欣生殖（０１９５１）；淨賣出最多的依次是建

行（００９３９）、融創（０１９１８）及騰訊（００７００）。主板成交７２４億元，較上周

五減少逾２７％，其中港股通成交１３５﹒５２億元，佔總成交１８﹒７２％。



＊中石油受追捧獲北水買入１﹒６億，北水沽走建行２﹒５２億＊



本月減息機會增支撐油價，中石油獲北水追捧，買入１﹒６２億，價升逾３％；中興通訊中

標國家電網項目，受消息刺激價飆１０﹒６％，獲北水買入１﹒３７億元；錦欣生殖獲納入港股

通，獲北水買入１﹒２７億元，價揚８﹒７％。

人行落實降準，炒風減弱，建行無起跌，北水沽出２﹒５２億元；內房走軟，融創獲首納入

國指股，價微跌０﹒２％，北水亦沽出１﹒５９億，而騰訊傳與快手合資成立新公司，價微跌

０﹒３％，北水沽走１﹒１６億元。

