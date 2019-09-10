  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾１５億，買中石油中興沽建行融創騰訊

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人行於上周五（６日）宣布降準半個百分點，加上聯儲局主席
鮑威爾重申將繼續採取適當的行動來維持經濟擴張，市場憧憬聯儲局本月會繼續減息。不過，隨
著本港於上周末再度發生示威活動，令本港政局更顯不穩。港股周一（９日）上午僅高開５２點
，未幾升幅最多擴至１１７點，全日高見２６８０７點後反覆回落，低見２６６０９點。午後港
股大部分時間維持窄幅上落局面，最終全日收跌９點或０﹒０４％，報２６６８１點。主板成交
７２４億元，較上周五減少超過兩成七。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５﹒３６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中石油
（００８５７）、中興通訊（００７６３）及錦欣生殖（０１９５１）；淨賣出最多的依次是建
行（００９３９）、融創（０１９１８）及騰訊（００７００）。主板成交７２４億元，較上周
五減少逾２７％，其中港股通成交１３５﹒５２億元，佔總成交１８﹒７２％。

＊中石油受追捧獲北水買入１﹒６億，北水沽走建行２﹒５２億＊

　　本月減息機會增支撐油價，中石油獲北水追捧，買入１﹒６２億，價升逾３％；中興通訊中
標國家電網項目，受消息刺激價飆１０﹒６％，獲北水買入１﹒３７億元；錦欣生殖獲納入港股
通，獲北水買入１﹒２７億元，價揚８﹒７％。
　　人行落實降準，炒風減弱，建行無起跌，北水沽出２﹒５２億元；內房走軟，融創獲首納入
國指股，價微跌０﹒２％，北水亦沽出１﹒５９億，而騰訊傳與快手合資成立新公司，價微跌
０﹒３％，北水沽走１﹒１６億元。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/09/2019
新iPhone明發布 3鏡頭設計
FOCUS09/09/2019
【FOCUS】逆周期全面發力 3指標顯熨平下行言之尚早
生財有道09/09/2019
第四屆聯大投資比賽今日開始 雲集十三間院校料逾二千學生參賽
生財有道09/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：降準對內房利好有限
興證快訊09/09/2019
港交所系統故障
國際動態09/09/2019
沙特王子掌能源部 半世紀首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金