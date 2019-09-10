《日入而息》外匯局取消合格境外投資者額度限制，Ａ股弱港股牛皮

《今天重點》﹡林鄭月娥稱不評論李嘉誠言論，同意在青年政策應做得更多；港鐵受到瘋狂

式破壞，已超越反修例訴求；絕不認同美國國會作出干預特區事務行為

﹡陳茂波稱社會事件令氣氛繃緊不安，正構建對話平台

﹡外匯局取消合格境外投資者額度限制，擴大對外開放

﹡惠譽降今年中國經濟增長至６﹒１％明年滑至５﹒７％；國際對香港的管理

及法治感憂慮，社會紛爭解決或可改善評級

﹡８月ＰＰＩ同比跌０﹒８％略好預期，三年新低；內地８月ＣＰＩ同比升

２﹒８％，略高市場預期；統計局表示ＰＰＩ環比降幅收窄，同比降幅略有

擴大；食品價格推動通脹；上月ＣＰＩ環比漲幅擴大；豬肉供應偏緊，８月

價格同比暴升４６﹒７％



《即日市況》﹡Ａ股走弱港股表現牛皮，收升２點報２６６８３，成交７５２億元



《深滬股市》﹡ＣＰＩ推高顯隱憂，滬綜指收跌０﹒１２％終結六連升



《美元匯價》﹡鎊匯短線累積反彈不少，即市可小注試空；歐元最新報１﹒１０３５╱

３８，日圓最新報１０７﹒３８╱４０



《公司資訊》﹡民生銀行（０１９８８）予股東中國泛海及新希望年度授信２０５億及９０

億元人民幣

﹡卓銀（０８０３９）遭索償５２７萬元，考慮報警求助

﹡信源（０１７４８）丁肖立達退休年齡已於８月底辭任主席及執董

﹡海隆控股（０１６２３）擬發行新票據，回購２０２０年到期優先票據

﹡凱知樂（０２１２２）關稅成本可轉嫁消費者，香港今年銷售料有增長

﹡報道指長和（００００１）夥大馬電訊商，洽合併印尼業務

﹡震雄集團（０００５７）多年前已定下接班人及領導階層，爭產絕對不會發

生

﹡中信里昂表示中馬合作趨緊密，料「一帶一路」相關項目將增加

﹡鐵貨（０１０２９）與主要股東協定擔保２﹒４億美元融資

﹡鑄能（０８１３３）斥２００萬收購財經印刷服務商，另配股集資最多約

２０００萬元

﹡新地（０００１６）匯璽ＩＩＩ首推２３５伙，入場費６０５萬元

﹡龍資源（０１７１２）瑞典北部金礦開採的首批礦石已開始加工

﹡九倉（００００４）任命甘思德為成都尼依格羅酒店總經理

﹡香港電訊（０６８２３）推家居裝置網絡安全系統，大數據助識別異常

﹡友佳國際（０２３９８）首八月銷售額按年跌約１８％

﹡寶勝國際（０３８１３）８月份綜合經營收益淨額按年升近３０％

﹡上置集團（０１２０７）委任彭雄文為集團首席財務官以接替宗式華

﹡裕元工業（００５５１）８月經營收益淨額升５％至８﹒４億美元



《國企紅籌》﹡深高速（００５４８）未來以公路和環保業務雙主業方向發展

﹡中廣核新能源（０１８１１）８月發電量按年升２２﹒６％

﹡綠地香港（００３３７）首八月合約銷售按年升３８﹒２％

﹡華電福新（００８１６）８月總發電量按年增１９﹒３％

﹡石藥（０１０９３）急性扁桃體炎藥獲藥監局通過一致性評價

﹡保利置業（００１１９）首八個月合約銷售額按年跌１０﹒４７％



《神州民企》﹡內媒指騰訊（００７００）成立新公司，料與任天堂合作相關

﹡龍湖（００９６０）８月合同銷售額按年升２７％至２２０億元人民幣



《中國要聞》﹡８月ＰＰＩ同比跌０﹒８％略好預期，三年新低

﹡內地８月ＣＰＩ同比升２﹒８％，略高市場預期

﹡統計局表示ＰＰＩ環比降幅收窄，同比降幅略有擴大；食品價格推動通脹，

上月ＣＰＩ環比漲幅擴大；豬肉供應偏緊，８月價格同比暴升４６﹒７％

﹡中秋國慶期間廣東省將再投放３１５０噸儲備凍豬肉

﹡多家零售企業全球採購，德國等進口豬肉陸續進廣東

﹡上交所南方中心開業，擬加大培育南方地區上市公司

﹡上海Ｃｏｓｔｃｏ開業兩周人流大減

﹡中國允許從２５家巴西肉類加工廠進口肉類產品

﹡努欽稱中美貿易談判即將重啟，美國經濟未見衰退威脅；美中貿易全國委員

會副會長：沒有美國企業要離開中國

﹡南京樓市新規表示市場化租賃住房建成後不得分割轉讓

﹡專家表示降準利好樓市有限，二套房利率難言寬鬆

﹡報告表示全國大中城市租金平穩下行，跌幅連續四周收窄

﹡蒙牛集團百億人幣產業集群項目落戶大慶

﹡天津濱海新區建設投資集團副總經理于立群接受調查

﹡ＩＤＣ料明年５Ｇ手機出貨量逾１﹒２億部

﹡美國政府歸還扣留兩年的貨物，華為撤回相關訴訟；美歸還華為被扣貨物，

外交部回應表示承認其行為違法性

﹡微軟總裁為華為抱屈：美政府對待華為不公正

﹡比亞迪接盤美資偉創力長沙新工廠，首批華為手機下線

﹡中銀協潘光偉稱依託中俄資本市場開展股權和債權合作

﹡吉林交通投資不贖回１５億元債，利率料急升衝擊市場

﹡李偉傑稱中電信聯通合作行業均衡局面改，中移料受壓

﹡官媒頭版報道表示市場人士建議取消ＱＦＩＩ額度管理

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放８００億

﹡深改委審議金融領域文件，業內料重磅政策措施落地

﹡福成股份表示關聯方涉經濟案配合調查，李福成正常履職

﹡國辦發意見表示各省今年內向國務院上報生豬生產情況；國辦發文穩定生豬

生產促轉型升級，滿足居民消費需求

﹡農科院表示非洲豬瘟疫苗即將進入臨床試驗階段

﹡網信辦擬治理網絡生態，禁止含破壞國家統一內容信息

﹡高瓴資本旗下珠海明駿完成備案，奪格力股權再進一步

﹡外匯局表示取消合格境外投資者額度限制，擴大對外開放；取消額度限制是

深化金融市場開放重大改革

﹡交通運輸部表示投資國內船舶代理不再限制外資股比



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０７５３﹒５８點



《其他消息》﹡陳茂波稱香港是一帶一路建設首選平台，推進各界參與

﹡匯豐因違反電話錄音規定，遭證監會譴責及罰款２１０萬元

﹡啟德坊二期「尚．珒溋」最快周內上樓書，擬月內開售

﹡啟德跑道首幅住宅地，獲中銀５７億融資

﹡澳門財政司司長表示經濟進入持續波動期，料本月博彩收入欠佳

﹡深股通額度全日用逾６億元，陸股通淨流入２３﹒８億；滬股通額度全日用

２４﹒２億元，港股通明起暫停三天

﹡戴德梁行料下半年樓價跌一成，社會爭議影響市場氣氛

﹡中原表示匯璽ＩＩＩ開價克制，料提價３－５％可接受

﹡美聯表示貨尾量連續兩月低於萬伙，８月創１１個月次低



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱不評論李嘉誠言論，同意在青年政策應做得更多；港鐵受到瘋狂

式破壞，已超越反修例訴求；絕不認同美國國會作出干預特區事務行為

﹡消防表示點算傷者時因現場混亂多人衣飾似致數目有出入

﹡港鐵表示因傳言公開閉路電視截圖，私隱問題不公開片段；港鐵整理太子站

及荔枝角站８月３１日閉路片段後時序；港鐵整理油麻地站８月３１日閉路

片段後時序

﹡團體不滿示威令旅客減礙生計，駕數十旅巴慢駛至政總

﹡羅范籲少女自保免被利用，教局表示沒接獲相關求助個案

﹡警方表示為配合行動需要，將為休班警配備警棍；警推「反暴力報料熱線」

供市民Ｗｈａｔｓａｐｐ報料

﹡外交部表示中方堅決反對德國允黃之鋒入境從事反華活動

﹡陳茂波稱社會事件令氣氛繃緊不安，正構建對話平台

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