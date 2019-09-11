《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９０９．４３ 升 ７３．９２點╱０．２８％
標普５００ ２９７９．３９ 升 ０．９６點╱０．０３％
納斯達克 ７８１４．７４ 跌 １７．６６點╱０．２３％
倫敦富時１００ ７２６７．９５ 升 ３２．１４點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６８．７１ 升 ４２．６１點╱０．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９３．２１ 升 ４．２６點╱０．０８％
﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０７．５７，歐元兌美元１．１０５２
11/09/2019 07:46
《日出而作》特朗普辭退國家安全顧問，道指五連升，美債息續走高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９０９．４３ 升 ７３．９２點╱０．２８％
標普５００ ２９７９．３９ 升 ０．９６點╱０．０３％
納斯達克 ７８１４．７４ 跌 １７．６６點╱０．２３％
倫敦富時１００ ７２６７．９５ 升 ３２．１４點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６８．７１ 升 ４２．６１點╱０．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９３．２１ 升 ４．２６點╱０．０８％
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