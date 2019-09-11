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即市新聞

11/09/2019 07:51

《華爾街內望》美股變動不大道指漲７３點，十年期美債息見四周高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國股市周二（１０日）個別發展，能源及工業股上揚，抵消
科技及房地產股下跌的影響，因投資者更看重估值而非增長。
　　道指上漲７３點或０﹒３％，收於２６９０９點；標普５００指數上漲不足一點，收於
２９７９點；納指回落３點，報８０８４點。
　　中國８月份生產物價指數（ＰＰＩ）按年跌０﹒８％，創３年低，反映中美貿易戰構成的打
擊，對關稅敏感的科技股下跌０﹒５％。標普５００指數１１個主要板塊中有６個收高，能源股
及工業股升幅最大。
　　蘋果上漲１﹒２％，因宣布串流影視服務Ａｐｐｌｅ　ＴＶ＋將於１１月１日推出，並發布
新款的ｉＰｈｏｎｅ及Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ。
　　快餐連鎖企業Ｗｅｎｄｙ’ｓ急跌１０﹒２％，此前公司預計全年經調整後盈利將下降。
Ｗｅｎｄｙ’ｓ的競爭對手麥當勞宣布將收購矽谷初創企業Ａｐｐｒｅｎｔｅ，麥當勞股價大跌
３﹒５％，對道指的拖累最大。
　　福特汽車股價下跌１﹒３％，此前評級機構穆迪將其公司債券評級下調至垃圾級別。
　　美債息升至四周新高，因在中美貿易緊張關係緩和及預期歐洲最大經濟體德國將推出財政刺
激措施的情況下，市場風險胃納繼續改善。
　　１０年期美債息從上日的１﹒６２２％升至１﹒６９８％，稍早曾觸及四周高位的
１﹒７０２％。（ｍｎ）

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