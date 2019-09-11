【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１１日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，中海油（００８８３）、中
生製藥（０１１７７）及碧桂園（０２００７）分別派息３３仙、２仙及２２﹒８７分人幣，均
於明天（１２日）除淨；而中信股份（００２６７）中期息１８仙，將於本周五（１３日）除淨
。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０
供股價２８仙
江南集團（０１３６６） 二供一， １９╱９ ２３╱９－２６╱９ ２４╱１０
供股價２８仙
標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０
認股證
上實控股（００３６３） 每股獲派一股 ２３╱９ ２５╱９－２６╱９ －
上實城開（００５６３）
農林低碳（０１０６９） 四十合一 ２╱１０ － －
富譽控股（０８２６９） 四合一 ９╱１０ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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中國海洋石油 （００８８３） 中期息３３仙 １２╱９
中國生物製藥 （０１１７７） 第二次中期息２仙 １２╱９
碧桂園 （０２００７） 中期息人民幣２２﹒８７分，可以股代息 １２╱９
中信股份 （００２６７） 中期息１８仙 １３╱９
中國石油 （００８５７） 中期息人民幣６﹒９８８分 １６╱９
特別股息人民幣０﹒７７７分 １６╱９
恆安國際 （０１０４４） 中期息人民幣１元或１﹒１１３４７４港元 １６╱９
中國海外發展 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱９
中銀香港 （０２３８８） 中期息５４﹒５仙 １７╱９
銀河娛樂 （０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱９
華潤置地 （０１１０９） 中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙 ２５╱９
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（ｅｃ）