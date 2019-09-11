【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１１日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，中海油（００８８３）、中

生製藥（０１１７７）及碧桂園（０２００７）分別派息３３仙、２仙及２２﹒８７分人幣，均

於明天（１２日）除淨；而中信股份（００２６７）中期息１８仙，將於本周五（１３日）除淨

。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０

供股價２８仙

江南集團（０１３６６） 二供一， １９╱９ ２３╱９－２６╱９ ２４╱１０

供股價２８仙

標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０

認股證

上實控股（００３６３） 每股獲派一股 ２３╱９ ２５╱９－２６╱９ －

上實城開（００５６３）

農林低碳（０１０６９） 四十合一 ２╱１０ － －

富譽控股（０８２６９） 四合一 ９╱１０ － －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國海洋石油 （００８８３） 中期息３３仙 １２╱９

中國生物製藥 （０１１７７） 第二次中期息２仙 １２╱９

碧桂園 （０２００７） 中期息人民幣２２﹒８７分，可以股代息 １２╱９

中信股份 （００２６７） 中期息１８仙 １３╱９

中國石油 （００８５７） 中期息人民幣６﹒９８８分 １６╱９

特別股息人民幣０﹒７７７分 １６╱９

恆安國際 （０１０４４） 中期息人民幣１元或１﹒１１３４７４港元 １６╱９

中國海外發展 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱９

中銀香港 （０２３８８） 中期息５４﹒５仙 １７╱９

銀河娛樂 （０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱９

華潤置地 （０１１０９） 中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙 ２５╱９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

