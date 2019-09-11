傳林鄭不抗拒收回農地方案，港股維持升幅漲４２２點報２７１０５

《經濟通通訊社１１日專訊》網上引述《南華早報》消息指，港府將於今日下午四點前，回

應示威者的另一個訴求，但南華早報其後否認有關傳聞。另外，今日有政黨向特首林鄭月娥建議

收回農地建公營房屋方案，有傳林鄭正考慮該方案，刺激本地地產及銀行股急升，港股午後一度

最多急升４７５點，高見２７１５９點，現漲４２２點或上升１﹒５８％，報２７１０５點。

港股今早高開１０６點後持續上揚，並突破５０天線（２７０３０點），半日收報

２７０４４點，升３６１點或升１﹒３５％。

有消息指，今日下午四點的警方例行記者會將會取消。

國企指數報１０５５０，上升１４７點或上升１﹒４２％。

上證綜指報３０１１，下跌９點或下跌０﹒３２％，成交２３３２﹒１０億元人民幣。

深成指報９８６１，下跌１０２點或下跌１﹒０３％，成交３３６６﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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本地地產股：

九龍倉集團（００００４） １７﹒５８元 上升３﹒５３％

恆基地產 （０００１２） ３８﹒３５元 上升３﹒０９％

新鴻基地產（０００１６） １１７﹒６０元 上升３﹒０７％

新世界發展（０００１７） １０﹒５２元 上升３﹒３４％

會德豐 （０００２０） ４７﹒１５元 上升１﹒６２％

九龍建業 （０００３４） ９﹒３６元 上升１﹒１９％

港鐵公司 （０００６６） ４７﹒３０元 上升２﹒７１％

信和置業 （０００８３） １２﹒０２元 上升２﹒５６％

嘉華國際 （００１７３） ４﹒２７元 上升０﹒７１％

嘉里建設 （００６８３） ２５﹒９０元 上升２﹒９８％

太古地產 （０１９７２） ２６﹒５０元 上升１﹒７３％



本地銀行股：

匯豐控股 （００００５） ６０﹒５５元 上升２﹒８０％

恆生銀行 （０００１１） １７８﹒００元 上升３﹒９７％

東亞銀行 （０００２３） ２０﹒４５元 上升１﹒７４％

中銀香港 （０２３８８） ２８﹒３０元 上升３﹒６６％

渣打集團 （０２８８８） ６６﹒６５元 上升３﹒５７％

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