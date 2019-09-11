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11/09/2019 09:22

道指五連升帶動港股，開報２６７９０點升１０６點，國指升４９點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股道指錄得五連升，亞洲股市今早普遍上揚，日經指數
現漲９０點，首爾指數升１２點。港股方面今早亦跟隨高開，油股獨領風騷，「三桶油」入恆指
十大升幅股份；另外隔晚美國蘋果公開公布新ｉＰｈｏｎｅ規格，刺激瑞聲（０２０１８）及舜
宇（０２３８２）高開逾１％。恆生指數開報２６７９０點，升１０６點或升０﹒４０％，主板
成交１３﹒０１億元。國企指數報１０４５２點，升４９點或升０﹒４７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１９％，報５９﹒６元；港交所
（００３８８）跌０﹒６５％，報２４３﹒６元；騰訊控股（００７００）升０﹒２４％，報
３４１元；中移動（００９４１）跌０﹒５３％，報６５﹒８５元；友邦保險（０１２９９）無
升跌，報７９﹒７元。


　　十大升幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒９２元　　　升２﹒９３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３９﹒６０元　　　升１﹒５４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１６﹒００元　　　升１﹒２２％
　　匯豐控股（００００５）　　５９﹒６０元　　　升１﹒１９％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒５４元　　　升１﹒１０％
　　信和置業（０００８３）　　１１﹒８４元　　　升１﹒０２％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒２８元　　　升０﹒９９％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒２５元　　　升０﹒９５％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒２６元　　　升０﹒７９％
　　金沙中國（０１９２８）　　３８﹒５０元　　　升０﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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