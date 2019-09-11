  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/09/2019 16:58

《盤後部署》港股不尋常抽升或屬假彈，繼續造淡料二萬七難穩守

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港股今早隨外圍股市高開逾百點後，升幅一度收窄至２１點報
２６７０５。隨後本地銀行股發力向上，帶動港股急升逾三百點，突破二萬七關及５０天線
（２７０３２點）。本港政黨民建聯登報指將爭取發展公屋，希望令市民三年內「上車」，消息
令九置（０１９９７）、恆地（０００１２）等多隻本地地產股上揚，午後初段大市升幅再進一
步擴大，最多曾升４７５點或１﹒７８％，高見２７１５９點，最終恆指亦重回該高位收市，主
板成交８９４﹒８０億元增多近一成九。國指報１０５６５點，升１６１點或升１﹒５５％。
　　內地Ａ股續回吐，上證綜指報３００８點，跌１２點或跌０﹒４１％；深成指報９８５３點
，跌１１１點或跌１﹒１２％。兩市合共成交６４２７﹒８１億元人民幣。
　
＊美國面臨零利率風險，英脫歐在即歐央或再減息＊
　
　　面對全球經濟衰退風險，各地央行開展減息浪潮，甚至面對「零利率」或「負利率」風險。
摩通首席執行官戴蒙表示，目前公司正面對這種可能性。他雖然認為美國實行零利率風險較低，
但亦正在考慮如何面對這樣的風險。他承認美國減息令他感到意外，並指去年就應該繼續加息，
並有機會令１０年期美國國債推上至４厘；而目前隨著利率下降至１﹒６厘水平，市場擔心美國
再度減息。隨著美國利率下跌，摩通可能需要削減成本，並向客戶收取更多帳戶費用，以彌補利
潤壓力。
　　另一方面，英國目前正處理「脫歐」問題，英國首現約翰遜早前已明確表示，並不會延遲
「脫歐」決定，令到近期歐洲市場產生不穩定性。摩通分析師巴爾指出，約翰遜目前有機會透過
提交新的「脫歐」協議令其通過，但如想爭取更多商討空間，或可能透過約翰遜辭職，向歐盟申
請延期。而英國「脫歐」一事令歐洲經濟下滑，投者者目前正期待歐洲央行能夠出手，並推出一
系列貨幣政策，以刺激歐元區經濟復甦。
　
＊本港政治紛爭仍未解決，投資者可加大淡倉力度＊
　
　　港股今日突然抽升，網上流傳《南華早報》引述消息指今日政府將會回應五大訴求，惟隨後
該報社否認相關傳聞；另有消息指今日政府將會就新一輪土地政策公布消息，因此令本港地產股
突然抽升，不過政府隨即否認今日會發布重大政策消息，亦沒有計劃舉行記者會。
　　不過，市民的政治訴求仍未解決，示威活動每周如常進行，令港股突然抽升並不正常，或有
機會是出現假彈跡象。目前可能是淡軍一次較佳入市機會，大市未必有力守到二萬七關口，投資
者可考慮加大淡倉力度。恆指短期阻力位在２７７００點。（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道11/09/2019
【兩所合併】港交所提出與倫敦證券交易所合併
生財有道11/09/2019
月餅「流金」經濟學
生財有道11/09/2019
《開市Good Morning》朱紅：手機孖寶持貨者宜減持
FOCUS11/09/2019
【FOCUS】QFII額度撤限 或顯北京亟需資本流入
生財有道11/09/2019
賣油兼賣咖啡 中石化勢提高毛利率
生財有道11/09/2019
銷售料達標 弘陽地產估值吸引
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金