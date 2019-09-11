《盤後部署》港股不尋常抽升或屬假彈，繼續造淡料二萬七難穩守

《經濟通通訊社１１日專訊》港股今早隨外圍股市高開逾百點後，升幅一度收窄至２１點報

２６７０５。隨後本地銀行股發力向上，帶動港股急升逾三百點，突破二萬七關及５０天線

（２７０３２點）。本港政黨民建聯登報指將爭取發展公屋，希望令市民三年內「上車」，消息

令九置（０１９９７）、恆地（０００１２）等多隻本地地產股上揚，午後初段大市升幅再進一

步擴大，最多曾升４７５點或１﹒７８％，高見２７１５９點，最終恆指亦重回該高位收市，主

板成交８９４﹒８０億元增多近一成九。國指報１０５６５點，升１６１點或升１﹒５５％。

內地Ａ股續回吐，上證綜指報３００８點，跌１２點或跌０﹒４１％；深成指報９８５３點

，跌１１１點或跌１﹒１２％。兩市合共成交６４２７﹒８１億元人民幣。



＊美國面臨零利率風險，英脫歐在即歐央或再減息＊



面對全球經濟衰退風險，各地央行開展減息浪潮，甚至面對「零利率」或「負利率」風險。

摩通首席執行官戴蒙表示，目前公司正面對這種可能性。他雖然認為美國實行零利率風險較低，

但亦正在考慮如何面對這樣的風險。他承認美國減息令他感到意外，並指去年就應該繼續加息，

並有機會令１０年期美國國債推上至４厘；而目前隨著利率下降至１﹒６厘水平，市場擔心美國

再度減息。隨著美國利率下跌，摩通可能需要削減成本，並向客戶收取更多帳戶費用，以彌補利

潤壓力。

另一方面，英國目前正處理「脫歐」問題，英國首現約翰遜早前已明確表示，並不會延遲

「脫歐」決定，令到近期歐洲市場產生不穩定性。摩通分析師巴爾指出，約翰遜目前有機會透過

提交新的「脫歐」協議令其通過，但如想爭取更多商討空間，或可能透過約翰遜辭職，向歐盟申

請延期。而英國「脫歐」一事令歐洲經濟下滑，投者者目前正期待歐洲央行能夠出手，並推出一

系列貨幣政策，以刺激歐元區經濟復甦。



＊本港政治紛爭仍未解決，投資者可加大淡倉力度＊



港股今日突然抽升，網上流傳《南華早報》引述消息指今日政府將會回應五大訴求，惟隨後

該報社否認相關傳聞；另有消息指今日政府將會就新一輪土地政策公布消息，因此令本港地產股

突然抽升，不過政府隨即否認今日會發布重大政策消息，亦沒有計劃舉行記者會。

不過，市民的政治訴求仍未解決，示威活動每周如常進行，令港股突然抽升並不正常，或有

機會是出現假彈跡象。目前可能是淡軍一次較佳入市機會，大市未必有力守到二萬七關口，投資

者可考慮加大淡倉力度。恆指短期阻力位在２７７００點。（ｕｌ）

