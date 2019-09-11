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11/09/2019 10:58

【朝鮮局勢】朝中社：北韓昨日進行超大型火箭炮試射

　　《經濟通通訊社１１日專訊》朝鮮中央通訊社（ＫＣＮＡ）報道，北韓領導人金正恩昨日指
導一次超大型多管火箭炮試射，隨行人員包括金正恩胞妹金與正等高級官員。
　　朝中社指，金正恩認為超大型火箭炮的功能已得到最終驗證，同時亦向隨行官員下達指令，
要研究如果穩步發展尖端國防技術。
　　分析師認為，今次北韓進行武器測試是要向美國發出訊息，如果美國不帶著切實可行的計劃
來與北韓談判，有可能會承受後果。（ｍｎ）

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