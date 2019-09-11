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11/09/2019 11:47

《外地經濟》意大利新政府贏得國會信任投票，傳計劃提高預算赤字

　　《經濟通通訊社１１日專訊》意大利總理孔特贏得國會第二次信任投票，參議院以１６９票
通過支持由孔特籌組的五星運動及民主黨的新執政聯盟，結束近期的政治動盪。
　　不過據消息人士透露，新聯合政府計劃將明年的預算赤字與ＧＤＰ的佔比提高至２﹒３％，
此舉可能重新引發與歐盟的緊張關係。
　　意大利財政部在聲明中稱，制定２０２０年預算赤字目標的工作才剛剛開始，政府將致力於
草擬推動經濟穩健增長及確保公共財政可持續性的預算。（ｍｎ）

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