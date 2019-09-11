《台股攻略－馮偉明》中秋節前觀望，台股今日小漲

《台股攻略》台股今日升３６﹒７７點，收１０７９０﹒３５點，成交值為新台幣

１１９１﹒９５億元。

受蘋果發表旗艦新機ｉＰｈｏｎｅ １１刺激，台積電及大立光裂口高開，但台積電反覆收

高，帶動台股最後一盤大漲近４０點。鴻海收新台幣７４﹒５元，台積電收新台幣２６３元；遭

外資降評級的大立光則升３﹒３１％，收新台幣３９００元。其餘蘋概股漲跌互見，臻鼎及台達

電開低走低，尾盤上拉跌幅收斂，分別收新台幣１１０﹒５元及１４６元，跌幅約１﹒３４％及

０﹒３４％；台郡力守平盤，收新台幣９３元；穩懋、嘉聯益及康控等均走平高盤。可成今日升

２﹒８６％，和碩及廣達則分別升１﹒３４％及０﹒５３％。ＣＣＬ三雄集體走揚，聯茂、台光

電、台燿分別升４﹒０１％、１﹒９６％及３﹒３６％。

中秋連假前台股好淡拉鋸，中美雙方預計１０月再會談，緊張氣氛稍為緩和，有助市場回

穩。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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