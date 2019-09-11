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即市新聞

11/09/2019 18:09

《台股攻略－馮偉明》中秋節前觀望，台股今日小漲

　　《台股攻略》台股今日升３６﹒７７點，收１０７９０﹒３５點，成交值為新台幣
１１９１﹒９５億元。
　　受蘋果發表旗艦新機ｉＰｈｏｎｅ　１１刺激，台積電及大立光裂口高開，但台積電反覆收
高，帶動台股最後一盤大漲近４０點。鴻海收新台幣７４﹒５元，台積電收新台幣２６３元；遭
外資降評級的大立光則升３﹒３１％，收新台幣３９００元。其餘蘋概股漲跌互見，臻鼎及台達
電開低走低，尾盤上拉跌幅收斂，分別收新台幣１１０﹒５元及１４６元，跌幅約１﹒３４％及
０﹒３４％；台郡力守平盤，收新台幣９３元；穩懋、嘉聯益及康控等均走平高盤。可成今日升
２﹒８６％，和碩及廣達則分別升１﹒３４％及０﹒５３％。ＣＣＬ三雄集體走揚，聯茂、台光
電、台燿分別升４﹒０１％、１﹒９６％及３﹒３６％。
　　　中秋連假前台股好淡拉鋸，中美雙方預計１０月再會談，緊張氣氛稍為緩和，有助市場回
穩。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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