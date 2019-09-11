《古臣周記－古臣》魚缸方向未明，月供股票最佳選擇？

《古臣周記》近排個市好飄忽，香江政治問題又未搞掂，雖然上星期都有升過吓，但評級機

構惠譽一降咗香江嗰信用評級後，魚缸又再次唔上唔落咁。趁依家魚缸有段緩衝期，啱啱出嚟做

嘢嘅缸友無咩銀，又或者畀嗰市摧殘到無晒心機嘅股民，都可以考慮吓月供股票，去買Ｄ睇落好

似遙不可及嘅藍籌！

由於依家個市好淡爭持，每日成交唔多，缸友睇升睇跌各有理據，月供股票本身就喺一個工

具去幫缸友減低投資風險，每月定額投資，當股價低時買入多Ｄ股數，當股價高時買入相對少Ｄ

數量，是為平均成本法。



＊平均成本法買入大藍籌，長線資本增值＊



月供股票另一大特色，就喺可以畀無咁多身家嘅缸友去買一Ｄ大藍籌，就好似ＱＱ

（００７００）現價３４０銀，依家買一手都要成３﹒４萬銀，就當阿臣每個月儲１０００銀，

都要儲大約兩年零八個月嘅時間先買到一手，而到時嗰價位都未必仲喺３４０銀。月供股就畀到

機會畀缸友即時入市，唁理咩市況，都可以滲一腳去買Ｄ心水股，就似ＱＱ為例，拉長投資戰線

，博股份資本增值。

月供股票聽落好似有賺無賠，不過凡事都有兩面，由於銀行月供股票計劃，係每個月固定地

幫缸友喺特定時間買貨，當然選股要留意，若月供長期無咩升值潛力嘅股份，幾年之後價位無咩

大變化嘅話，賺不到錢，仲要蝕手續費同時間。另外，由於月供股買返嚟都喺碎股，所以沽嘅價

格有機會被折讓，所以用月供股嘅收成期，一般都要花好長好長嘅時間。如果缸友比較心急博賺

嘅話，月供股票可能就唔太啱你哋喇。除咗留意上面呢幾樣，仲有睇吓銀行提供嘅月供股票名單

，因為唔喺隻隻藍籌都可以用嚟月供架。



＊銀行月供至少１０００銀，留意手續費＊



月供股票計劃間間銀行有別，以中銀為例，阿臣心儀中電（００００２）可以月供，每個月

最低要畀１０００銀（最多就可以買到兩隻魚毛），而佣金收費一般為供款額嘅０﹒２５巴仙或

最低收費為５０元，咁每個月大約就要畀１０５０銀，可以買到中電現價８０﹒２銀嘅約１２股

。如果缸友中途想供多Ｄ錢，咁就畀多５００銀咁倍增。當缸友唔想再供，中銀就講明可以用返

正價去沽出碎股。

不過，阿臣覺得Ｄ手續費其實都幾貴，當５０銀一個月Ｘ１２＝６００銀一年。阿臣就見到

中銀搞緊第一次月供股嘅客可以免頭１２個月手續費，咁樣就幾抵玩！缸友都可以計返自己間銀

行要嘅手續費有幾多，最後計好條數唔好蝕畀銀行啊。



＊阿臣持倉仍按兵不動，等月中儲局議息＊



阿臣講過黃金股山東黃金（０１７８７），可以等佢回落至１７﹒５至１８﹒８銀分段吸納

，阿臣見上日（１０日）國際金價穿１５００美金，山東黃金已經連跌五日，ＲＳＩ回落至５０

附近，都叫抵買。不過阿臣今個星期仍然選擇按兵不動，等９月中聯儲局議息後，再決定買唔買

入。



表列截至９月１１日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １２﹒３８元 ２４７６０元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒５０元 １５５００元

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股票市值 ： ４０２６０元

剩餘現金 ： １２０１７８元

組合淨值 ： １６０４３８元

組合本月收益表現： ＋２﹒０％（截至上月底止組合淨值：１５７３１８元）

組合累計收益表現： ＋５２﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

