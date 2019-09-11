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即市新聞

11/09/2019 11:31

《古臣周記－古臣》魚缸方向未明，月供股票最佳選擇？

　　《古臣周記》近排個市好飄忽，香江政治問題又未搞掂，雖然上星期都有升過吓，但評級機
構惠譽一降咗香江嗰信用評級後，魚缸又再次唔上唔落咁。趁依家魚缸有段緩衝期，啱啱出嚟做
嘢嘅缸友無咩銀，又或者畀嗰市摧殘到無晒心機嘅股民，都可以考慮吓月供股票，去買Ｄ睇落好
似遙不可及嘅藍籌！
　　由於依家個市好淡爭持，每日成交唔多，缸友睇升睇跌各有理據，月供股票本身就喺一個工
具去幫缸友減低投資風險，每月定額投資，當股價低時買入多Ｄ股數，當股價高時買入相對少Ｄ
數量，是為平均成本法。

＊平均成本法買入大藍籌，長線資本增值＊

　　月供股票另一大特色，就喺可以畀無咁多身家嘅缸友去買一Ｄ大藍籌，就好似ＱＱ
（００７００）現價３４０銀，依家買一手都要成３﹒４萬銀，就當阿臣每個月儲１０００銀，
都要儲大約兩年零八個月嘅時間先買到一手，而到時嗰價位都未必仲喺３４０銀。月供股就畀到
機會畀缸友即時入市，唁理咩市況，都可以滲一腳去買Ｄ心水股，就似ＱＱ為例，拉長投資戰線
，博股份資本增值。
　　月供股票聽落好似有賺無賠，不過凡事都有兩面，由於銀行月供股票計劃，係每個月固定地
幫缸友喺特定時間買貨，當然選股要留意，若月供長期無咩升值潛力嘅股份，幾年之後價位無咩
大變化嘅話，賺不到錢，仲要蝕手續費同時間。另外，由於月供股買返嚟都喺碎股，所以沽嘅價
格有機會被折讓，所以用月供股嘅收成期，一般都要花好長好長嘅時間。如果缸友比較心急博賺
嘅話，月供股票可能就唔太啱你哋喇。除咗留意上面呢幾樣，仲有睇吓銀行提供嘅月供股票名單
，因為唔喺隻隻藍籌都可以用嚟月供架。

＊銀行月供至少１０００銀，留意手續費＊

　　月供股票計劃間間銀行有別，以中銀為例，阿臣心儀中電（００００２）可以月供，每個月
最低要畀１０００銀（最多就可以買到兩隻魚毛），而佣金收費一般為供款額嘅０﹒２５巴仙或
最低收費為５０元，咁每個月大約就要畀１０５０銀，可以買到中電現價８０﹒２銀嘅約１２股
。如果缸友中途想供多Ｄ錢，咁就畀多５００銀咁倍增。當缸友唔想再供，中銀就講明可以用返
正價去沽出碎股。
　　不過，阿臣覺得Ｄ手續費其實都幾貴，當５０銀一個月Ｘ１２＝６００銀一年。阿臣就見到
中銀搞緊第一次月供股嘅客可以免頭１２個月手續費，咁樣就幾抵玩！缸友都可以計返自己間銀
行要嘅手續費有幾多，最後計好條數唔好蝕畀銀行啊。

＊阿臣持倉仍按兵不動，等月中儲局議息＊

　　阿臣講過黃金股山東黃金（０１７８７），可以等佢回落至１７﹒５至１８﹒８銀分段吸納
，阿臣見上日（１０日）國際金價穿１５００美金，山東黃金已經連跌五日，ＲＳＩ回落至５０
附近，都叫抵買。不過阿臣今個星期仍然選擇按兵不動，等９月中聯儲局議息後，再決定買唔買
入。

　　表列截至９月１１日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：

　　股份　　　　　　股數　　　　　平均買入價　　　　　　現價　　　　　　　總值
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港股：
　　金界　　　　　２０００股　　　９﹒６５元　　　　　１２﹒３８元　　２４７６０元
　　煤氣　　　　　１０００股　　１６﹒００元　　　　　１５﹒５０元　　１５５００元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股票市值　　　　：　　４０２６０元
　　剩餘現金　　　　：　１２０１７８元
　　組合淨值　　　　：　１６０４３８元
　　組合本月收益表現：　　　＋２﹒０％（截至上月底止組合淨值：１５７３１８元）
　　組合累計收益表現：　　＋５２﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）
　
　　＊數據截至今日１１：１５ａｍ

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