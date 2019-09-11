《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ八月份續隨豬價走高非差

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０１９年８月份同比持平於上月份相對較快增

長，續受困於（１）豬肉價格急漲之壓，短期內不易有較大程度緩和因非洲豬瘟疫後使豬隻的供

應不足之況有可能延至２０２０年，唯是（２）年初降雨量超高的劣境底下使鮮果種植失收之況

，似有改善。由是工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比持續負增長，及環比四連跌，有利於穩定

物價，對中國積極力抗美國挑起的全面貿戰，有相當程度的正面效應。



＊止非豬疫仍使生豬明年供應相對短缺＊



來自中國國家統計局最新資料顯示，居民消費價格於２０１９年８月份的同比增長，持平於

７月份的２﹒８％，當然仍較６月份持平於５月份的２﹒７％升幅多增０﹒１個百分點，成為

２０１９年暫見的最高增幅，很主要受困於（１）食品分類指數於８月份所達１０％，較對上一

個月９﹒１％的升幅高０﹒９個百分點，而７月份月環比０﹒８個百分點和６月份環比增長為０

﹒６個百分點，且較整體ＣＰＩ漲幅多增８﹒２個百分點，（２）要是撇除此數，非食品分類指

數所升的１﹒１％，較７月份的１﹒３％和６月份的１﹒４％要低，顯然受惠於ＰＰＩ於７月份

同比回落０﹒３％，和可以在相當程度抵銷以豬肉為主飆升之壓。

需要指出者，為食品價格和供應的變異，很主要受到偶發性的環境因素影響，特別是（一）

畜肉類漲價對ＣＰＩ的壓力相當沉重，分類指數於２０１９年８月份同比上漲３０﹒９％之壓，

因此對ＣＰＩ的影響高達１﹒３１個百分點，此數更較７月份所增的１８﹒２％，多增１２﹒７

個旦分點，因豬肉價格持續走高，分類指數於８月份飆升４６﹒７％，較７月份的升幅的２７％

，多增１９﹒７個百分點，而６月份則升２１﹒１％。

據中國農業農村部的資料顯示，全國有３２個省自２０１８年８月出現１４３宗非洲豬瘟個

案，到２０１９年７月３日總共撲殺了１１６萬頭豬隻，和生豬的存欄量於７月份同比減少

３２﹒２％，其中繁母豬存欄量的減幅為３１﹒９％，更達致近１０年來的最低點，可見疫情相

當嚴重。

由是即使非洲豬瘟疫症基本受到控制，但生豬的出欄和供應量估計在２０１９年下半年甚至

２０２０年會出現重大的缺口，豬價反覆上升的可能性甚大，由是國務院副總理胡春華於９月２

日在四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作時，指出會落實生豬生產穩定專項補貼、加

大信貸保險支持，無疑可以鼓勵養豬企業強化對豬隻的相對健康性和可能衍生的增加供應，效應

會是約一年光景始見。

（二）鮮果分類指數於２０１９年８月份同比增長２４％，即使較７月份的３９﹒１％少增

１﹒５１個百分點，更遠低於６月份所飆升的４２﹒７％，但略低於５月份所增之２６﹒７％。

中國境內連番暴雨、強風、水浸對果樹的猛力破壞，使鮮果產量和供應大幅減少，特別是夏季當

時得令的許許多多鮮果，銷量少而售價大漲之象，現時略見減壓。



＊惡劣天氣使鮮果生產供應大減之情亦不改＊



至於（三）鮮菜價格，受控：分類指數於２０１９年８月份同比僅升０﹒８％，低於７月份

的５﹒２％和６月份所增的４﹒２％，但相對於５月份的同比增長１３﹒３％，４月份及３月份

分別上升１７﹒４％與１６﹒２％為低，意味天氣情況似持續穩定，使鮮菜的種植和收成有良性

的影響，有利於食品分類指數回穩而非升。

我相信內地的鮮果和豬肉等生產和零售價格，很可能會維持較快速度的增長之況不變，但

ＰＰＩ如能持續受控，相信ＣＰＩ現時所受的壓力，亦相對降低。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

