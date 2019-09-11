《異動股》瑞聲科技漲近２％，新ｉＰｈｏｎｅ將於後日公開發售

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升１﹒７９％，報３９﹒７元，

盤中高見３９﹒８５元；成交約１９萬股，涉資７５２萬元。

蘋果在發布會上一如預期推出３款新ｉＰｈｏｎｅ，入門版ｉＰｈｏｎｅ １１將取代

ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ，屏幕為６﹒１吋Ｌｉｑｕｉｄ Ｒｅｔｉｎａ ＬＣＤ，設有６種顏色

，包括黑、綠、黃、紅、紫、白色，並設有６４ＧＢ、１２８ＧＢ及２５６ＧＢ版本，售價由５

９９９元起。新ｉＰｈｏｎｅ將於９月１３日晚上８點開訂，９月２０日正式發售。

另外，摩根大通於上周四（５日）增持３９９萬股瑞聲，佔已發行股本０﹒３３％，場內平

均價為３７﹒３８５１元。

現時，恆生指數報２６７５０，升６７點或升０﹒２５％，主板成交２４﹒７１億元。國企

指數報１０４４８，升４５點或升０﹒４４％。

上證綜合指數報３０２６，升４點，成交１０６﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報９９７０，升５點，成交１３７﹒０７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒２２元 跌１﹒０６％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４７元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６０元 升３﹒４５％

信利國際 （００７３２） １﹒００元 升１﹒０１％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２１元 升０﹒８３％

丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒７８元 升１﹒２７％

富智康 （０２０３８） ０﹒９９元 升３﹒１３％

舜宇光學 （０２３８２） １１４﹒２０元 跌０﹒３５％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４６元 升０﹒８７％

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（ｊｔ）

