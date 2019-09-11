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11/09/2019 09:43

《異動股》廣澤（０９８９）今復牌急升１﹒２倍，上日急跌逾四成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣澤國際（００９８９）今早復牌後急升，收復上日急跌的失
地，最新漲１２２﹒７７％，報０﹒２２５元；成交約９２１４萬股，涉資１０８３萬元。
　　廣澤國際就本周一（９日）股價下跌逾四成及成交量增加發公告，接獲主席崔薪瞳告知，由
她全資擁有的美成集團及家譯投資分別所持若干股份存放於設有保證金融資的證券交易帳戶內，
鑒於美成及家譯未能滿足股票經紀臨時發出的保證金補繳要求，故最近強制出售其股份，惟未有
披露所涉股份等詳細資料。
　　此外，深交所於周一公布將其股份從深港通南向交易合資格證券名單被剔除，並即時生效。
　　現時，恆生指數報２６７４８，升６４點或升０﹒２４％，主板成交８６﹒４７億元。國企
指數報１０４５７，漲０﹒５２％或升５３點。
　　上證綜合指數報３０１８，跌２點，成交３９３﹒０４億元人民幣。深證成分指數報
９９４３，跌２１點或跌０﹒２２％，成交５８５﹒３２億元人民幣。

　　表列十大升幅個股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　廣澤國際（００９８９）　　　０﹒２２５元　　　升１２２﹒７７２％
　　桐成控股（０１６１１）　　　４﹒４００元　　　升　４１﹒９３５％
　　亞太絲路（００７６７）　　　０﹒０４８元　　　升　２６﹒３１６％
　　南方能源（０１５７３）　　　２﹒１５０元　　　升　２１﹒４６９％
　　薈萃國際（０８０４１）　　　０﹒０６５元　　　升　１８﹒１８２％
　　前進控股（０１４９９）　　　０﹒１７０元　　　升　１３﹒３３３％
　　ＩＳＰ　（０８４８７）　　　０﹒５９０元　　　升　１１﹒３２１％
　　華星控股（０８２３７）　　　０﹒０５２元　　　升　１０﹒６３８％
　　潤東汽車（０１３６５）　　　０﹒４２０元　　　升　１０﹒５２６％
　　盛源控股（００８５１）　　　０﹒１４９元　　　升　１０﹒３７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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