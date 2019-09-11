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即市新聞

11/09/2019 11:27

《異動股》本地銀行股領漲大市，中銀香港（０２３８８）急升４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中銀香港（０２３８８）現價升４﹒０３％，報２８﹒４元；
成交約１１８６萬股，涉資３﹒３２億元。
　　本地銀行股撐起大市表現，中銀今早盤中高見２８﹒４５元，股份已連升四日；另外匯豐控
股（００００５）升２﹒４６％，報６０﹒３５元，為恆生指數貢獻６６點。
　　現時，恆生指數報２６９９７點，升３１４點或升１﹒１８％，主板成交３５７﹒６７億元
。國企指數報１０５２０點，升１１６點或升１﹒１２％。
　　上證綜合指數報３０１８點，跌２點或跌０﹒０９％，成交１４７９﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報９９１５點，跌４９點或跌０﹒５０％，成交２２３２﹒８８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中銀香港（０２３８８）　　　２８﹒４０元　　　升４﹒０３％
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒３５元　　　升２﹒４６％
　　恆生銀行（０００１１）　　１７５﹒６０元　　　升２﹒５７％
　　東亞銀行（０００２３）　　　２０﹒５０元　　　升１﹒９９％
　　大新銀行（０２３５６）　　　１１﹒３４元　　　升１﹒０７％
　　渣打集團（０２８８８）　　　６７﹒２０元　　　升４﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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