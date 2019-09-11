《異動股》本地銀行股領漲大市，中銀香港（０２３８８）急升４％

《經濟通通訊社１１日專訊》中銀香港（０２３８８）現價升４﹒０３％，報２８﹒４元；

成交約１１８６萬股，涉資３﹒３２億元。

本地銀行股撐起大市表現，中銀今早盤中高見２８﹒４５元，股份已連升四日；另外匯豐控

股（００００５）升２﹒４６％，報６０﹒３５元，為恆生指數貢獻６６點。

現時，恆生指數報２６９９７點，升３１４點或升１﹒１８％，主板成交３５７﹒６７億元

。國企指數報１０５２０點，升１１６點或升１﹒１２％。

上證綜合指數報３０１８點，跌２點或跌０﹒０９％，成交１４７９﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報９９１５點，跌４９點或跌０﹒５０％，成交２２３２﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中銀香港（０２３８８） ２８﹒４０元 升４﹒０３％

匯豐控股（００００５） ６０﹒３５元 升２﹒４６％

恆生銀行（０００１１） １７５﹒６０元 升２﹒５７％

東亞銀行（０００２３） ２０﹒５０元 升１﹒９９％

大新銀行（０２３５６） １１﹒３４元 升１﹒０７％

渣打集團（０２８８８） ６７﹒２０元 升４﹒４３％

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（ｕｌ）

