《午市前瞻》港股本周若企穩二萬七，有望上試２７８００點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股道指錄得五連升，帶動亞洲區股市上揚，今早港股高

開逾百點後反覆上落。隔晚蘋果公布新款手機規格與價錢，帶動手機股造好。本地地產股同樣連

跌多日，今日略現資金追捧；隨後本地銀行股突然急漲，匯控（００００５）、中銀

（０２３８８）曾升近３％及４％令大市重返二萬七關口，一度高見２７１２８。最終恆指中午

收市企穩二萬七，並突破５０天線（２７０３０點），半日收報２７０４４點，升３６１點或升

１﹒３５％，主板成交４５５﹒６８億元。國企指數報１０５３５點，升１３１點或升

１﹒２７％。

內地雖然對ＱＦＩＩ額度限制解除，但Ａ股未有太大反應，上證綜合指數報３０２１點，跌

不足１點；深證成分指數報９９１９點，跌４５點或跌０﹒４５％。

重磅股方面，有分析指內地取消ＱＦＩＩ額度，會對港交所（００３８８）造成一定競爭，

縱使今日大市造好，港交所仍跌０﹒７３％，報２４３﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒

７１％，報３４２﹒６元；中移動（００９４１）升１﹒０６％，報６６﹒９元；建銀行

（００９３９）升２﹒４９％，報６﹒１８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０６％，報７９

﹒７５元。



＊本地銀行股異軍突起，本地地產股連帶一同上揚＊



本地銀行股早市突然有資金追捧，其中匯控重返６０元關口，高見６０﹒７元，半日收升２

﹒６３％，報６０﹒４５元；恆生銀行（０００１１）升３﹒２１％，報１７６﹒７元；東亞銀

行（０００２３）升１﹒９９％，報２０﹒５元；中銀香港升４﹒４％，報２８﹒５元，為升幅

最大恆指成分股；渣打集團（０２８８８）漲４﹒１２％，報６７元；

大市氣氛造好，連帶本地地產股一同上揚，新地（０００１６）旗下樓盤匯璽三期因應市況

而調低首張價單定價，惟股價不跌反升，半日漲３﹒４２％，報１１８元；恆基地產

（０００１２）升３﹒０９％，報３８﹒３５元；新世界（０００１７）漲３﹒３４％，報

１０﹒５２元；恆隆地產（００１０１）升３﹒０２％，報１８﹒４元；長實集團

（０１１１３）升３﹒３４％，報５７﹒３元。

「三桶油」隨大市急漲，其中中石化（００３８６）最新獲瑞信升目標價，由５﹒２０元調

高至６﹒００元，評級由中性升至跑贏大市，股價半日漲２﹒７２％，報４﹒９１元；中石油（

００８５７）升０﹒７１％，報４﹒２４元；中海油（００８８３）升０﹒６６％，報

１２﹒２４元。



＊蘋果公布新機手機設備微漲，資金套現藥股捱沽＊



隔晚蘋果公布新手機情況，惟市場對其未有太大期待，手機設備股今早升幅輕微，瑞聲科技

（０２０１８）升１﹒７９％，報３９﹒７元；舜宇光學（０２３８２）升０﹒１７％，報１１

４﹒８元；比亞迪電子（００２８５）跌０﹒５３％，報１１﹒２８元；丘鈦科技

（０１４７８）升０﹒９２％，報８﹒７５元；鴻騰精密（０６０８８）升３﹒５％，報

３﹒５５元。

銀行及地產股表現造好，資金轉追該類股份，早前急升藥股亦被迫套現，藥股今早表現捱沽

。中生製藥（０１１７７）跌２﹒５６％，報１０﹒６６元；石藥集團（０１０９３）跌

１﹒６８％，報１５﹒２２元；金斯瑞（０１５４８）跌１﹒４５％，報１７﹒６４元；藥明生

物（０２２６９）跌４﹒０６％，報７７﹒９５元；國藥控股（０１０９９）跌０﹒１９％，報

２６﹒３５元；

今早個別股份同樣有炒作，其中廣澤國際（００９８９）今早復牌，股價升

１９７﹒０３％，報０﹒３元；桐成控股（０１６１１）改名火幣網及被借殼上市，股價急升

３８﹒７１％，報４﹒３元；市場憧憬富智康集團（０２０３８）主席郭台銘夥柯文哲參選台灣

總統，刺激股價升８﹒３３％，報１﹒０４元。



＊黃志陽：蘋果新機符預期無驚喜，惟鏡頭增加有利舜宇＊



今日港股突然飆升最多４４５點，收復二萬七關口，財經分析員黃志陽接受《經濟通通訊社

》訪問時表示，國家外匯管理局取消ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ投資額度限制，反映中央想引入更多

資金，故今日中資金融股為港股提供了不少動力。另外，英鎊走高，加上隔晚美股銀行股有追捧

，所以今日連帶英資銀行都有追捧。他又指，目前Ａ股正處於調整階段，但回調壓力不大，上證

短期可能會回落至３０００點，但之後相信會再重拾升軌上試。至於港股方面，本周恆指未必能

夠突破二萬七。如果中秋節前能繼續企穩於該關口，加上下周有利好消息及Ａ股升勢配合，恆指

有望上試２７５００點。

蘋果隔晚在發布會上一如預期推出三款新ｉＰｈｏｎｅ，不過黃志陽坦言，今次新款手機平

平無奇，雖符合預期但毫無驚喜。他推測，新機公布或多或少都會帶動換機潮，始終近年換機周

期比較慢，部分舊式手機在速度和鏡頭質素上都不及新款機，故部分用家可能都會選擇換機。不

過，對於非舊式手機用家而言，今次新款手機並不具有強烈的吸引力。

黃志陽估計，手機設備板塊短期會「靜一靜」，因為大多數的利好消息都已經消化，整個板

塊除舜宇和瑞聲之外，都不宜作部署。他建議，今次蘋果新機功能上並沒有太多提升，對於生產

聲學模組的瑞聲而言，未必有太多的利好空間，暫宜靜待觀察。至於舜宇，由於今次蘋果新機用

上三鏡頭設計，雖然市場上已有公司使用該設計，但期望未來更多公司都會跟隨，故對生產光學

模組的舜宇有充分利好，部署上現價不宜買入，應待跌穿１００元水平後再吸納。（ａｌ、

ｕｌ）

