《美元走勢－羅明立》歐央行將議息，續關注歐元１﹒１１附近阻力

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒８５ １０７﹒４７ １０７﹒５０

歐元╱美元 １﹒１０５６ １﹒１０４２ １﹒１０４６

英鎊╱美元 １﹒２３６８ １﹒２３３９ １﹒２３５４

美元╱瑞郎 ０﹒９９２４ ０﹒９９０６ ０﹒９９１５

美元╱港元 ７﹒８４２０ ７﹒８３７７ ７﹒８３９５



《美元走勢》近期中美雙方就貿易談判相繼發表較溫和的言論，令市場樂觀情況增加，美股

在８月初以來的高位窄幅波動。美匯同樣變化不大，由於避險需求降低，資金由債市流出，美匯

仍然偏軟但投資者在有進一步消息炒作前，入市較為審慎。

有消息指德國政府準備對疲弱的經濟推出一些刺激措施，但鑑於德國傳統上堅持平行預算，

投資者傾向觀望發展再作部署。此外，意大利新政府可能提高明年預算赤字，或與歐盟之間再產

生矛盾。不過，市場最關注的應是歐洲央行本周的議息結果，若寬鬆力度大於預期，歐元下行風

險將重現，暫時繼續關注１﹒１１附近的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０５０ １﹒０８７０ １﹒１１００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２３８０ １﹒２２２０ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

