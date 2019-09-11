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即市新聞

11/09/2019 14:20

《美元走勢－羅明立》歐央行將議息，續關注歐元１﹒１１附近阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒８５　　　１０７﹒４７　　　１０７﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０５６　　　１﹒１０４２　　　１﹒１０４６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３６８　　　１﹒２３３９　　　１﹒２３５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２４　　　０﹒９９０６　　　０﹒９９１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４２０　　　７﹒８３７７　　　７﹒８３９５

　　《美元走勢》近期中美雙方就貿易談判相繼發表較溫和的言論，令市場樂觀情況增加，美股
在８月初以來的高位窄幅波動。美匯同樣變化不大，由於避險需求降低，資金由債市流出，美匯
仍然偏軟但投資者在有進一步消息炒作前，入市較為審慎。
　　有消息指德國政府準備對疲弱的經濟推出一些刺激措施，但鑑於德國傳統上堅持平行預算，
投資者傾向觀望發展再作部署。此外，意大利新政府可能提高明年預算赤字，或與歐盟之間再產
生矛盾。不過，市場最關注的應是歐洲央行本周的議息結果，若寬鬆力度大於預期，歐元下行風
險將重現，暫時繼續關注１﹒１１附近的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２３８０　　　１﹒２２２０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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