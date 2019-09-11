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11/09/2019 08:09

【土地供應】動用《收回土地條例》否？林鄭月娥態度疑軟化

　　行政長官林鄭月娥近來一直閉門會見各界人士，尋求化解本港深層次矛盾的招數，包括如何
增加土地供應，以解決青年人置業難的老問題。林鄭期間亦公開表示，１０月的施政報告將有「
大膽」政策出台。
　　據悉，民建聯上月會見林鄭商討施政報告時，大力游說她動用《收回土地條例》，興建公營
房屋，令基層可以盡快上樓。林鄭過去曾表示，隨便動用此條例，或遇上司法覆核挑戰，需經歷
漫長司法程序，但她當日於會上的態度已改為不置可否，不再抗拒。《香港經濟日報》

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