【交易混亂】港交所：期貨市場運作正常，個別功能暫停惟無礙交投

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）的期貨市場上周四（５日）因軟件問題

而需要中途停市，至翌日重開。《信報》引述港交所聯席總裁兼首席營運總監戴志堅表示，現時

期貨市場運作正常，電子交易系統內個別功能雖暫時停用，但未有影響交投量。他解釋，系統內

個別細節暫採用回舊有方式，以保證系統能平穩運作。

戴志堅表示，現識別出電子交易系統內的軟件問題，系統供應商已證明現時採用的方法能解

決到相關問題，強調期貨市場運作安全及正常。（ｈｌ）

