【本港經濟】林鄭：冀社會回到理性討論，有信心香港可找到出路

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥出席「一帶一路高峰論壇」時表示，香港正

受貿易戰及社會不穩影響，希望各人打破分歧，在貫徹維護一國兩制及基本法下，令社會可以回

到理性討論，回復長期穩定，她指有信心香港可以找到出路。

她又指，「一帶一路」倡議自提出以來，一直聚焦未來，並為全球各國提供開放性誘因，而

香港作為專業服務平台及最有競爭力的國際城市，具有大量專業人才，相信能夠完美地發揮「一

帶一路」對口窗口的角色。

