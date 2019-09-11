【本港樓市】啟德坊二期「尚．珒溋」最快今晚上樓書，短期內開價

《經濟通通訊社１１日專訊》合景泰富集團（０１８１３）及龍湖集團（００９６０）合作

發展啟德坊二期住宅發展項目「Ｕｐｐｅｒ ＲｉｖｅｒＢａｎｋ尚．珒溋」。合景泰富集團市

務及營銷總監（香港及海外）張詩韻於發布會上表示，樓書不排除會於今日傍晚上載，會於短期

內盡快開價，希望中秋節日前後開放示範單位給公眾。

被問及首批單位的開價，張氏表示，不一定參考其他盤源定價，會根據自身的基本條件，如

成本及買家需求等。（ｂｎ）

